Le stock QS a été puni et cela signale d’autres problèmes

Quantumscape (NYSE:QS) a récemment fait l’objet de pressions à la vente pour de multiples raisons. D’une part, il y a une masse critique croissante de sentiment que la «bulle» des véhicules électriques (VE) va éclater. C’est peut-être vrai ou non, mais au moins, la bulle est certainement en train de se dégonfler. Exemples d’actions QS que.

Tout comme les bellwethers de l’industrie comme Tesla (NASDAQ:TSLA) et Nio (NYSE:NIO), qui ont chuté assez rapidement au cours du dernier mois et demi. Quantumscape a été soumis à la même pression à la baisse qu’un fournisseur de l’industrie des VE.

De plus, les investisseurs n’ont pas été impressionnés par l’offre d’actions récente de la société, en raison de problèmes de dilution.

Et enfin, QS a une implication intégrée géante dont il a grandement bénéficié. Les manchettes semblent laisser entendre que l’entreprise est le seul acteur de son créneau, ne faisant face à aucune concurrence. Mais qui sait combien de temps cela durera.

Stock QS: les préoccupations relatives aux bulles persistent

Cela ne nécessite pas beaucoup plus d’explications. Comme nous le savons tous, 2020 a été une année extrêmement réussie pour les entreprises de VE. Les leaders de l’industrie ont consolidé leurs positions en tant que forces dans le paysage de la construction automobile pour les décennies à venir. Les VE sont là. Les stocks de véhicules électriques ont été chauds jusqu’en 2020 et ont continué d’être chauds jusqu’en 2021.

Cependant, début mars a marqué un tournant. Bien sûr, cependant, Quantumscape n’a pas marché vers le bas en même temps que Tesla et Nio. Il était (et est) simplement impliqué dans le récit plus large de la bulle EV.

Au lieu de cela, l’action QS a fait face à ses problèmes les plus récents après avoir recherché des capitaux supplémentaires.

Les marchés ont fortement réagi

Le 22 mars, Quantumscape a annoncé une proposition d’offre de 13 millions d’actions ordinaires. Une liquidation du marché s’est immédiatement ensuivie. Les actions de QS sont passées d’une clôture de 64,29 $ le 22 mars à une clôture de 47,83 $ seulement deux jours plus tard.

Bien sûr, Quantumscape avait déclaré son intention d’utiliser les bénéfices pour agrandir une ligne de production construite conjointement avec Volkswagen (OTCMKTS:VWAGY). La société a précisé qu’elle avait besoin du capital pour couvrir son apport en capitaux propres. Cela impliquait que l’expansion n’aurait pas pu être anticipée et nécessitait donc une augmentation supplémentaire.

Néanmoins, les marchés ont réagi pour punir l’entreprise et la vente a continué. Les entreprises naissantes comme Quantumscape ont besoin de beaucoup de capitaux pour financer leurs stratégies de croissance ambitieuses. Ainsi, lorsque les marchés punissent les offres d’actions dans les entreprises en herbe – comme ce qui s’est passé ici – c’est un mauvais signe.

Fondamentalement, les investisseurs disent tacitement que Quantumscape devrait avoir suffisamment de capital à la suite de son introduction en bourse (IPO) de la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) qu’ils ne toléreront aucune dilution potentielle. En fait, l’offre a été si désastreuse qu’elle a été réduite de 13 millions à 10,4 millions d’actions.

La question de la liquidité

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les investisseurs pourraient être frustrés par QS et ses actions. L’action QS avait une capitalisation boursière qui avoisinait les 50 milliards de dollars fin décembre. Il s’élève actuellement à un peu plus de 18 milliards de dollars. Naturellement, les actionnaires continueront de faire pression sur l’entreprise pour qu’elle leur montre des preuves tangibles de progrès.

De plus, la société avait déjà annoncé qu’elle dépenserait entre 230 et 290 millions de dollars pour développer sa production. À ce moment-là, il a indiqué qu’il entrerait en 2022 avec 900 millions de dollars de liquidités (page 8). Il disposait déjà d’un excédent de liquidités.

Alors, pourquoi QS a-t-il besoin de renforcer cela afin d’étendre la ligne de production? La société aurait pu simplement réviser ces indications à la baisse, en utilisant ces liquidités pour couvrir sa contribution en fonds propres.

En raison de tous ces facteurs, je pense que les investisseurs vont examiner le paysage de la batterie de manière plus approfondie à l’avenir.

Concurrence ailleurs

Enfin, quand Quantumscape est sorti, il a été annoncé comme la société leader dans le domaine des batteries au lithium à semi-conducteurs. Cependant, la vérité est que de nombreuses startups se hérissent pour mettre leur technologie sur le marché dans ce créneau. Les lecteurs intéressés peuvent trouver certains de leurs noms ici.

Ces sociétés représentent la concurrence des plus petits noms à venir de Quantumscape. Mais il y a aussi des joueurs plus importants. Beaucoup d’entre eux sont de grands conglomérats asiatiques avec beaucoup de ressources et d’influence. Toyota (NYSE:TM), Hyundai (OTCMKTS:HYMTF), LG et Samsung ne sont que quelques-uns de ces noms.

Donc, avec beaucoup de facteurs inquiétants et de concurrence à l’horizon, ce n’est pas le moment d’acheter des actions QS. Je suppose qu’il a plus de marge de manœuvre à la baisse à court terme.

