Le stock SAVA pourrait être révolutionnaire dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer

Malgré des nouvelles positives concernant les données Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA) a de nouveau glissé. Il est clair que la volatilité continuera de suivre la société biopharmaceutique. Il est également clair que la société et l’action SAVA resteront très intéressantes pour le marché.

Source : Shutterstock

Commençons par les nouvelles les plus récentes et revenons en arrière. Cela devrait montrer aux investisseurs potentiels qu’il y a un risque élevé à investir dans les sciences du manioc alors qu’il tente de mettre sur le marché de nouveaux traitements contre la maladie d’Alzheimer.

Plus de nouvelles positives pour SAVA Stock ?

Cassava Sciences s’avère être un stock très difficile à cerner. Le marché surveille de près les annonces de la société du 29 juillet concernant son médicament contre la maladie d’Alzheimer, le simufilam.

Ainsi, lorsque la société a publié des données positives sur la cognition et les biomarqueurs, la plupart se seraient attendus à ce que cela signale une pression à la hausse sur les cours des actions.

Cependant, les prix ont fait exactement le contraire, chutant de 20 % dans les premières heures suivant la publication de la nouvelle. Il y a peu pour expliquer pourquoi un tel mouvement devrait se produire. Les forums semblaient chercher des nouvelles qui pourraient également expliquer le phénomène. Ils étaient également perplexes.

Nous pouvons poser quelques hypothèses sur le comportement étrange du cours de l’action, mais il est préférable de commencer par simplement décompresser les données. Alors, comprenons ce que les essais sur le simufilam ont indiqué en ce qui concerne les biomarqueurs. L’explication la moins technique est d’affirmer que le simufilam a amélioré tous les biomarqueurs chez les patients atteints d’Alzheimer dans les derniers résultats d’un traitement ouvert de six mois.

Six points de données mesurés ont chacun diminué entre 18% et 72% au cours de l’essai sur des patients atteints de la maladie d’Alzheimer légère à modérée. Cela suggère, mais ne prouve pas définitivement, que le simufilam pourrait aider à traiter la maladie à long terme.

Des données plus solides

En plus des données sur les biomarqueurs, Cassava Sciences a également publié des données cognitives le 29 juillet. Encore une fois, ici, les données semblaient être positives. Les données ont montré que les scores de cognition se sont améliorés de 18% par rapport au départ à neuf mois dans le même groupe de patients atteints de la maladie d’Alzheimer légère à modérée.

En fait, les données peuvent signifier une première scientifique :

Cassava Sciences pense que les données d’aujourd’hui sont le premier rapport d’améliorations cognitives significatives à 9 mois qui se traduisent également par des améliorations solides des biomarqueurs chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

La société semblait laisser entendre que ces données contredisaient la littérature antérieure sur l’irréversibilité de la maladie, déclarant : « La maladie d’Alzheimer est une maladie évolutive. La cognition déclinera toujours avec le temps. Chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer légère à modérée, les scores cognitifs diminuent de plus de 4 points sur ADAS-Cog sur 9 mois avec plus de 90 % de certitude, comme le rapporte la littérature scientifique.

Le simufilam a amélioré les scores ADAS-Cog chez 66 % des patients à neuf mois. Un autre 22% des patients a diminué moins que ce qui est rapporté dans la littérature scientifique à neuf mois. Les résultats cognitifs suggèrent que les effets du traitement du simufilam étaient généralisés.

Les nouvelles apparemment positives soulèvent de nombreuses questions quant à la raison pour laquelle l’action SAVA a abandonné 20% de sa valeur immédiatement après la nouvelle.

Étiquette ouverte?

Une explication possible de l’appréhension est la nature de la conception des études. Les deux ensembles de données ont été recueillis à partir de ce que l’on appelle un essai ouvert. Dans les essais ouverts, les informations concernant le traitement ne sont pas cachées aux chercheurs et aux participants. Ainsi, les participants et les chercheurs savaient exactement quel médicament était administré et ce qu’il cherchait à atteindre.

Ceci est contraire aux essais en double aveugle qui conduisent à une réduction des biais. Cela pourrait être une explication, mais cela semble peu probable car cette connaissance était déjà donnée.

Trop chaud, trop tôt ?

Une autre explication possible est que les investisseurs en actions SAVA se sont soudainement inquiétés du long terme. Après tout, il s’agissait d’une étude provisoire et le simufilam fait toujours face à un rôle long et ardu de commercialisation.

Cela aussi, cependant, semble une explication peu probable. L’action SAVA est passée de 115 $ à 145 $ dans les heures qui ont précédé le communiqué de presse. Les données semblaient justifier le battage médiatique.

Dans tous les cas, la volatilité semble être un risque important pour l’action SAVA à ce stade. Mais cela peut ne poser aucun problème pour certains investisseurs étant donné ce que le simufilam est censé faire à l’avenir.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.