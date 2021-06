Le stock SPCE peut aller là où peu sont allés auparavant

Aujourd’hui, nous allons aborder l’un de mes sujets préférés, qui est la science-fiction. Au fur et à mesure que la technologie évolue, elle devient plus de la science que de la fiction, et nous y sommes presque. L’opportunité de profiter de l’exploration de l’espace est plus réelle que jamais. Vierge Galactique (NYSE :SPCE) est une importante société commerciale de voyages spatiaux cotée en bourse. Mais échanger des actions SPCE nécessite un casque, une combinaison spatiale et un sac de barf. L’action est violente et vous aurez le vertige.

Malgré mon enthousiasme, ma conclusion aujourd’hui est que j’attendrai de meilleures entrées plus bas. Shorting SPCE est également faux. J’ai été très cohérent dans ma couverture du stock dans le passé. J’étais haussier quand il était intelligent de l’être, et baissier sur les périodes prolongées. Ma tendance baissière est toujours contre l’action des prix et non contre les perspectives de l’entreprise.

Je n’ai aucun doute que nous voyagerons dans l’espace sur une base commerciale. Il y a d’autres entreprises concurrentes et deux sont très médiatisées.

Les dirigeants de Tesla (NASDAQ :TSLA) et Amazon (NASDAQ :AMZN) se battent déjà. EspaceX et Origine bleue dépensent des milliards pour y arriver. Mon instinct me dit qu’ils vont battre Virgin, mais ça ne veut pas dire que ça va échouer. Cela va littéralement là où personne n’est allé auparavant. Il y a probablement assez de place pour que tout le monde en profite.

Le bon sens prévaudra dans le stock de SPCE

Acheter des actions SPCE alors qu’elles atteignaient 60 $ était une pure folie. Le phénomène connu sous le nom de FOMO est très puissant. Il nous maintient en vie dans la nature parce que c’est un bon instinct de survie. Nous voulons instinctivement la chasser parce que leur sécurité en nombre. Mais dans le commerce, c’est une chose extrêmement dangereuse à faire. Il y a aussi les effets supplémentaires des rallyes blitz Reddit.

L’utilisation de graphiques et de bon sens aurait dû empêcher les gens de l’acheter près des sommets des rallyes supérieurs à 150%. À l’inverse, le vendre à moins de 15 $ est également une erreur. C’est le genre d’actions que les investisseurs devraient acheter et conserver à long terme. Cependant, à cause de ce qui se passe sur Reddit, les super pics obligent les investisseurs à négocier autour de leur thèse. Je ne les blâme pas, je ferais la même chose.

Mon succès avec les actions SPCE a été de vendre des options de vente ci-dessous. J’ai écrit à ce sujet en décembre de l’année dernière et ce commerce s’est déroulé comme un charme. Maintenant près de 35 $ par action, ce n’est pas une entrée évidente pour moi. Je l’aimerais beaucoup mieux à ou en dessous de 25 $. Cela peut déranger quelques fans du titre, mais rappelez-vous qu’ils ne se négocient pas dans le vide. Si le marché boursier se corrige, il entraînera tous les stocks avec lui.

Points d’échange importants

Quelle que soit la qualité du stock, les grands tombent sans faute de leur part. Les investisseurs qui ne peuvent pas imaginer les scénarios à la baisse doivent atténuer l’aspect émotionnel de leur trading. Le rallye de 16 $ par action s’est déroulé de manière peu naturelle.

Le graphique a des trous partout, ce qui rend les mains faibles. Qu’on le veuille ou non, les machines sont responsables de plus de 80% de tous les échanges. Ils n’aiment pas les graphiques désordonnés, ils ont donc tendance à combler les grandes lacunes. Toutes les lacunes ne sont pas comblées, mais une aussi grande et aussi nette le font le plus souvent.

Cette entreprise est presque en pré-revenus, ses indicateurs financiers ne nous sont pas encore utiles. Par conséquent, je mettrais plus de poids dans les techniques pour compenser. Sinon, l’aspect devinette submergerait la thèse et la rendrait mousseuse. Ma stratégie pour trader les actions SPCE consiste à acheter la baisse à 25 $ ou à chasser la cassure au-dessus de 35 $. Dans cet environnement, les acheteurs de momentum pourraient le prendre pour 10 $ supplémentaires à partir de là.

Je vous laisse avec ce fait lancinant. Cette année, Ark Invest est le sujet le plus chaud à Wall Street. Ils ont récemment lancé un ETF d’exploration spatiale. Je n’ai pas pu trouver SPCE parmi ses avoirs. Je ne suis généralement pas aveuglément l’exemple des experts. Mais ne pas avoir Virgin Galactic, qui est la seule entreprise de voyages spatiaux disponible, est étrange.

