Le stock SPCE pourrait être spécial, mais pour l’instant, c’est un billet de loterie

On dit que la patience est une vertu. Mais pour les détenteurs de Vierge Galactique (NASDAQ :SPCE) stock, la patience peut être un euphémisme. À deux moments cette année, l’action SPCE a grimpé de plus de 50 $ par action.

Cependant, avec l’entreprise à au moins un an (et probablement plus) de la génération de revenus significatifs, les rallyes de l’action peuvent être attribués au mouvement meme-stock.

De nombreux investisseurs qui ont acheté l’action sont assis sur une perte. Et à cette période de l’année, il pourrait être tentant pour eux de comptabiliser leurs pertes et de passer à autre chose.

Je ne les blâmerais pas. Mais malgré les conséquences fiscales, je pourrais aussi comprendre conserver les actions tant que la position n’est pas trop importante. C’est parce que Virgin Galactic pourrait s’avérer être un moonshot. Sa performance dépendra de la façon dont elle exécute son plan de commercialisation du tourisme spatial.

Avoir raison à chaque fois

J’ai récemment eu une connaissance qui m’a demandé ce que je pensais des actions SPCE. Je lui ai dit que j’étais sceptique quant aux actions. Il a accepté, mais a demandé : « si l’argent n’était pas un problème et que vous saviez que vous atterririez en toute sécurité, le feriez-vous ? »

J’ai dit: « Absolument. » Et c’est la raison d’être optimiste sur Virgin Galactic. De plus, il est facile de vouloir que l’entreprise réussisse. Cependant, le vol spatial est risqué. Selon The New Yorker, 1,4% de toutes les missions spatiales russes, soviétiques et américaines en équipage ont été entachées de décès.

Je ne le savais pas avant de lire l’article. Cependant, un an avant que Virgin Galactic n’effectue son premier vol d’essai avec un civil (dans ce cas, Sir Richard Branson), j’ai écrit ce qui suit concernant mes inquiétudes concernant l’investissement dans les actions SPCE :

« Un accident avec un manège dans un parc à thème peut réduire les revenus pendant des années. Un accident avec un voyage dans la zone suborbitale de l’espace mettra une entreprise en faillite. Vous pouvez signer toutes les renonciations que vous voulez. Les frais juridiques à eux seuls seront écrasants.

J’ai poursuivi cela quelques mois plus tard en rappelant aux investisseurs qu’en matière de voyages dans l’espace, Virgin Galactic doit avoir raison à chaque fois. Pour la plupart, les investisseurs particuliers m’ont ignoré. Ils ont décidé que Virgin Galactic valait bien un voyage sur la lune avec des ailes de fines herbes.

Peut-être que les investisseurs devraient écouter les paroles du fondateur et visionnaire de Virgin Galactic, Sir Richard Branson. Sir Richard lui-même a reconnu que les bénéfices d’une entreprise tentant un vol spatial commercial dépendent de la sécurité. Et il a dit qu’un programme spatial privé ne peut pas se permettre d’avoir des morts.

Attendez-vous à une consommation importante de liquidités à un moment donné

Comme le PDG de Virgin Galactic, Michael Colglazier, l’a rappelé aux analystes lors du dernier appel de résultats de la société, Virgin Galactic construit une industrie à partir de zéro. C’est admirable, mais c’est aussi cher.

La société a pour objectif de lancer à terme 400 vols par an et par port spatial. Cela signifie que Virgin Galactic va devoir investir dans une flotte plus importante, drainant probablement une partie substantielle du trésor de guerre de 1 milliard de dollars de l’entreprise.

Pour examiner de plus près la situation des flux de trésorerie de l’entreprise, je vous suggère de lire cet article du contributeur d’InvestorPlace, Mark Hake.

L’action SPCE est un pari qui pourrait s’avérer payant

Je ne sais pas quelles sont les chances que Virgin Galactic réussisse. Mon instinct me dit que c’est moins de 50%. Mais c’est aux autres de décider. C’est un stock que je reste à l’écart.

Si vous avez de l’argent dont vous n’avez absolument pas besoin et que vous pouvez absolument vous permettre de perdre, alors l’action SPCE peut être un billet de loterie qui vaut la peine d’être acheté.

Achetez les actions et mettez-les dans votre tiroir mental et attendez. Une fois que la compagnie commencera ses vols commerciaux, vous pourriez être généreusement récompensé. Et si vous gardez votre position petite et que Virgin Galactic ne se lance pas, tout ira bien.

À la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.