Le stock VXRT est convaincant mais ne sera pas rentable avant longtemps

Vaxart (NASDAQ :VXRT) est une entreprise de biotechnologie intrigante qui tente de développer des vaccins oraux pour un certain nombre de conditions, notamment le Covid-19. Si vous faites partie de ces investisseurs qui, comme moi, ne connaissaient pas l’action VXRT, la participation de l’entreprise à la course au vaccin Covid-19 explique le mouvement des prix.

Source : Shutterstock

Comme de nombreuses sociétés de biotechnologie, Vaxart était un penny stock au début de 2020. Cela a changé avec le début de la pandémie déclenchée par le nouveau coronavirus. Bien que la société n’ait jamais été candidate à l’opération Warp Speed, l’action VXRT a grimpé au-dessus de 10 $ par action à trois reprises.

Le titre n’a pas réussi à maintenir ces niveaux, mais à chaque fois, il semble former une base de support plus élevée. Au moment d’écrire ces lignes, les actions VXRT se négocient à 7,15 $. Et cela signifie que la beauté de Vaxart réside dans les yeux de l’investisseur et dans l’endroit où il a acheté les actions.

Mais où va le stock VXRT à partir d’ici est moins clair. Il semble bien qu’il existe un marché pour les vaccins oraux. Cependant, il peut s’écouler des années avant que l’entreprise ne livre un produit pour saisir cette opportunité.

Les vaccins oraux répondent à deux problèmes clés

Ceux d’entre nous qui ne gagnent pas leur vie en étudiant la virologie ont découvert deux obstacles à la distribution du vaccin Covid-19. Le premier est l’utilisation d’aiguilles. C’est un frein psychologique pour certains. Cependant, cela soulève également des problèmes logistiques. Après avoir fait parvenir un vaccin à un endroit, un réseau doit être mis en place pour piquer des aiguilles dans les bras. Et l’un des effets secondaires les plus courants de toute injection est la douleur ou l’enflure au site d’injection.

Deuxièmement, comme beaucoup d’entre nous l’ont appris, les vaccins à ARNm par Pfizer (NYSE :PFE) et Moderna (NASDAQ :ARNm) ont des exigences de stockage à basse température. Cela crée un problème logistique supplémentaire.

Et les deux problèmes sont amplifiés dans les pays en développement, où réside la plus grande opportunité pour Vaxart.

En espérant que différent soit vraiment meilleur

L’action VXRT a considérablement chuté après que la société a publié les données de son étude de phase 1. Les résultats n’étaient pas mauvais, mais pas ce que les analystes attendaient. Le PDG de Vaxart, Andrei Floroiu, a déclaré : « La réponse immunitaire de notre vaccin semble très différente de celle des principaux injectables… »

Par différent, Floroiu signifiait que le vaccin créait des muqueuses par opposition aux anticorps sériques. Cependant, le vaccin a produit des réponses de lymphocytes T plus puissantes que l’un ou l’autre des vaccins à ARNm.

Le temps nous dira si c’est une meilleure approche. Mais le temps n’est pas du côté de Vaxart du moins en ce qui concerne Covid-19. Chaque jour qui passe, de plus en plus d’Américains sont complètement vaccinés. Et dans l’une de ses dernières annonces cette semaine, le Center for Disease Control (CDC) a déclaré que les données suggèrent que les personnes qui se sont remises même d’un cas bénin de Covid-19 peuvent avoir une production d’anticorps de longue durée. Cela réduirait, voire éliminerait complètement, la nécessité pour ces personnes de se faire vacciner.

La bonne nouvelle est que la société a plusieurs autres candidats vaccins dans son pipeline. Cependant, aucun de ces candidats n’est plus avancé que son candidat Covid-19.

Le résultat sur le stock VXRT

Il devrait être évident que tout investisseur cherchant à prendre une position sur les actions VXRT devrait garder sa position petite. Vaxart n’a pas encore de produit sur le marché et cela pourrait prendre plusieurs années avant de le faire.

En soi, cela ne signifie pas que vous devez rester à l’écart du stock VXRT. Cependant, si vous l’achetez en tant que pièce Covid-19, vous pourriez être déçu. D’un autre côté, en tant que pari spéculatif à long terme que la société peut fournir un vaccin oral sûr et efficace, il peut y avoir une opportunité.

L’entreprise a des produits dans son pipeline. Cela lui confère essentiellement le même risque que de nombreux stocks de véhicules électriques (VE).

A la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour Investor Place depuis 2019.