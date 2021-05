Le stock WMT continue de résister à l’épreuve du temps

Pendant un certain temps, la plus grande menace pour Walmart (NYSE:WMT) le stock était Amazon (NASDAQ:AMZN). Le gorille de la vente au détail en ligne a fait irruption dans le secteur de la vente au détail et s’est déchaîné. Les concurrents traditionnels y ont subi de lourdes pertes s’ils ont survécu. Le stock WMT a très bien survécu à l’assaut car la direction était prête.

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Le premier avantage qu’ils avaient était qu’ils connaissaient déjà les compétences de combat d’AMZN, l’ennemi. Walmart avait déjà bâti son activité sur de faibles marges. Ils savaient comment lutter contre la saleté en exécutant une faible rentabilité pour écraser les concurrents. Tout ce qu’ils avaient à faire était d’apprendre le canal de distribution en ligne. À en juger par la façon dont cela fonctionne maintenant, je dirais que l’expérience Walmart.com s’est bien déroulée.

Les détaillants qui traînaient les pieds ont perdu la tête. Quelques-uns qui ont miraculeusement survécu et sont maintenant en mode panique. D’autres étaient des gagnants clairs comme Cible (NYSE:TGT) et Costco (NASDAQ:COÛT).

Walmart est en plein essor et dirige le commerce de détail depuis 58 ans, donc il impose le respect. Le stock WMT, en revanche, n’obtient toujours pas les félicitations qu’il mérite, même maintenant. Ce n’est pas l’ancienne version ennuyeuse, elle a livré une appréciation de 100% en cinq ans. Cette année, il s’est négocié comme une action de haute technologie évoluant rapidement dans les deux sens. Normalement, c’est un problème avec les actions momentum, mais ici c’est un avantage.

Acheter l’action WMT sur Dips

La thèse de l’action WMT reste la même, c’est-à-dire de l’acheter en cas de creux. Être aussi actif ouvre de nombreuses portes à cela. Les fondamentaux sont toujours à l’épreuve des balles et l’entreprise est sur les rails. Posséder des actions Walmart à long terme ne sera pas une erreur financière colossale. Les entrées de chronométrage sont généralement fonction de la patience.

Par exemple, en mars dernier, WMT a chuté de 18% dans une base antérieure. Ceux qui ont acheté 125 $ par action ont récolté 14% de récompenses. Une victoire aussi importante si vite avec un stock ennuyeux est impressionnant. Ce n’est pas un hasard si cela s’est produit. La thèse haussière est omniprésente et il leur suffisait de saisir l’opportunité. La stratégie est de connaître les fondamentaux pour avoir du courage et de regarder les techniques pour la cloche du dîner.

Fondamentalement, les experts ne peuvent pas percer des trous dans la stratégie de Walmart. Pendant ce temps, il a établi les normes pendant des décennies afin qu’ils n’aient pas besoin de justifier leur existence à qui que ce soit. Soit vous voulez détenir les actions, soit vous ne le faites pas. Les métriques sont très stables et modestes. Les investisseurs en actions WMT ne lui donnent que 0,7 de ses ventes annuelles dans le cours de l’action. Avec des attentes aussi faibles, il est peu probable qu’ils soient des mains faibles. Les chances d’une grande déception sont faibles. De plus, il paie 1,5% de récompense en dividendes, et à l’ère du ZIRP, c’est une belle cerise sur le gâteau.

L’objectif n ° 1 lors de l’investissement est généralement de préserver le capital tout en recherchant des opportunités. Le stock de Walmart est aussi stable que possible, ce qui élimine la plupart des scénarios de catastrophe. Tant que les marchés boursiers sont haussiers, il est relativement sûr de parier sur les actions WMT. J’hésite à utiliser le mot «sûr» mais dans ce cas, le risque de perte totale est infinitésimal.

À long terme, ça marche

Source: Graphiques par TradingView

Le timing est toujours un problème pour la plupart des investisseurs. Il y en a très peu comme Warren Buffett qui tournent pour de longs relais. Son entreprise possédait des actions WMT depuis 2005 pendant 13 ans et elle l’a payé à 100%. Ma préoccupation est maintenant que les indices sont le prochain risque à acheter dans Walmart. Les marchés boursiers sont proches de leurs plus hauts historiques, ils présentent donc des risques extrinsèques liés aux corrections à l’échelle du marché.

Pendant que nous attendons, les traders devraient envisager d’acheter à nouveau les baisses de 125 $ par action. Pour l’instant, c’est une zone de support qui a livré une amélioration rapide. La condamnation doit rester au mieux moyenne en raison des facteurs externes. Par conséquent, prendre des positions partielles laisse une marge de manœuvre pour gérer le risque dans le temps au cas où les actions tomberaient dans des moments difficiles.

Une stratégie viable

J’ai commencé l’article en mentionnant Amazon. Il a remplacé Walmart dans l’opinion publique en tant que grande bête. Je soutiens que Walmart est toujours un ennemi redoutable dans l’ombre. La façon dont ils ont orienté l’entreprise dans les nouveaux vents du commerce de détail est impressionnante. Ils dominent toujours sur Main Street et maintenant aussi dans le cyberespace. J’ai récemment acheté des pneus de camion surdimensionnés sur Walmart.com. C’est quelque chose que je n’aurais jamais anticipé il y a quelques années.

Une entreprise aussi ancienne et traditionnelle qui peut transformer cela mérite le respect.

Personne ne peut garantir un timing d’entrée parfait dans les actions. Cependant, je suis convaincu que l’achat de titres WMT avec modération est une stratégie viable à long terme. J’ai le même avis depuis des années.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.