Le stock Xbox Series X et PS5 pourrait être disponible chez Walmart Gamer Drop Sale

Walmart organise une vente massive centrée sur les jeux dans un peu plus d’une semaine, vous donnant une autre chance d’acheter des consoles, des jeux et des accessoires à moindre coût si vous avez raté le Black Friday.

Le problème ici, cependant, est que le Gamer Drop de Walmart est configuré pour être un événement en magasin uniquement, ce qui signifie que vous ne pourrez pas remplir votre panier et vérifier à distance. L’avantage ici est que la brochure de vente semble faire allusion à la disponibilité des consoles Xbox Series X et PlayStation 5, ce qui en vaudrait certainement la peine.

En dehors des rares consoles, vous pouvez vous attendre à acheter un tas de contrôleurs différents pour chacun, y compris le contrôleur exclusif Red Camo Xbox Series X|S de Walmart. Le détaillant disposera également des trois versions de la PS5 DualSense, y compris les nouvelles variantes Midnight Black et Cosmic Red.

Certains jeux seront également vendus à un prix réduit de 25 $. Ceux-ci incluent FIFA 22, Mass Effect Legendary Edition, F1 2021, et plus encore. Des accessoires de jeu, tels que le clavier G915 TKL de Logitech et la souris sans fil Orochi V2 de Razer, seront également en vente.

Le Gamer Drop de Walmart commence le 11 décembre 2021 dans les magasins du pays.