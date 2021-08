Le stockage de sauvegarde dans le cloud cause des problèmes avec certains jeux Oculus Quest 2

Oculus a révélé qu’il construisait une nouvelle version de sa fonction de stockage en nuage pour Oculus Quest 2 et d’autres casques après que quelques développeurs ont remarqué que cela causait des problèmes avec ses jeux.

Plus tôt cette semaine, les développeurs derrière le jeu de puzzle en réalité virtuelle Cubism et le jeu de cuisine multijoueur Cook-Out: A Sandwich Tale ont noté sur Twitter que ses joueurs rencontraient des problèmes causés par la synchronisation du cloud. Le studio Cubism a déclaré qu’il avait désactivé le stockage en nuage dans son jeu, tandis que le studio Cook-Out: A Sandwich Tale a dit aux joueurs de ne pas supprimer le jeu ou de risquer de perdre la progression jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Oculus a publié une déclaration sur ses forums disant qu’il “construit actuellement une nouvelle version de la fonctionnalité Cloud Storage”. La société a recommandé à tous les développeurs de ne pas utiliser le service Cloud Storage (v2) de la plate-forme actuelle, car il “empêche le lancement de certaines applications” et a donné des instructions aux développeurs sur la façon de désactiver la fonctionnalité à partir du tableau de bord du développeur.

La société n’a donné aucun détail sur la date de sortie du remplacement de la fonction de stockage en nuage. En attendant, vérifiez les différences entre les versions Oculus Quest 2 128 Go et 256 Go si vous avez besoin de plus de stockage local.