Le stockage illimité gratuit de Google Photos se termine le 1er juin: ce que cela signifie, que faire ensuite et comment sauvegarder vos précieux souvenirs

À partir du 1er juin, l’avantage de stockage illimité offert par Google Photos prendra fin. La société a restreint l’accès à la fonctionnalité de stockage illimité pour les sauvegardes sur Google Photos et a plafonné à 15 Go. Cela signifie que si cette limite est dépassée, le stockage supplémentaire devra être acheté auprès de l’entreprise. Pour être sûr, cet espace mémoire a été divisé entre Google Photos, Drive et Gmail.

Ce que cela veut dire?

À partir du 1er juin, Google commencera à limiter à 15 Go vos fichiers sur Google Photos, Drive et Gmail. Auparavant, il n’y avait pas de limite en tant que telle sur le stockage de fichiers dans ces services Google. Il est donc conseillé aux utilisateurs qui souhaitent rester dans la limite de stockage, de libérer de l’espace d’ici demain. Toutes les photos et vidéos indésirables peuvent être supprimées. En fait, le téléchargement de Google One aidera également les utilisateurs à identifier l’utilisation du stockage et à fournir différentes solutions pouvant libérer de l’espace de stockage. Les utilisateurs qui n’ont pas utilisé leur limite de stockage de 15 Go pour le moment ne seront pas affectés immédiatement. Une fois que la limite de stockage approche, les utilisateurs du compte Google recevront des notifications.

Que faire ensuite? Comment sauvegarder vos données et existe-t-il des alternatives?

L’accès à Google One peut aider à augmenter la capacité de stockage; bien qu’il s’agisse de frais d’abonnement mensuels et annuels. Les prix de Google One commencent à Rs 120 par mois, où les utilisateurs disposeront de 100 Go de stockage. Il existe des abonnements annuels où les utilisateurs peuvent payer jusqu’à 6500 Rs par an.

Il existe également des alternatives qui aideront les utilisateurs à stocker leurs images. L’un d’eux est Microsoft OneDrive qui fournira un espace de stockage aux utilisateurs ainsi qu’un accès à de nombreux services Microsoft. OneDrive est gratuit jusqu’à 5 Go, cependant, pour une capacité de stockage accrue (100 Go), les utilisateurs devront payer 130 Rs par mois.

Les utilisateurs peuvent également opter pour Amazon Photos qui permettra un stockage illimité pour le stockage de photos en pleine résolution et cinq membres de la famille peuvent également partager les services. Ce service propose également de nombreuses fonctionnalités d’édition, de recherche et de partage. Bien que les services soient facilement disponibles pour les abonnés Amazon Prime, le stockage est limité à 5 Go pour les membres non Prime.

Les utilisateurs d’Apple, dans ce cas, tirent également le meilleur parti d’Apple Photos. Le service transparent offre de puissantes fonctionnalités d’intelligence artificielle, une intégration à travers l’écosystème Apple, ainsi qu’une multitude d’outils d’édition. Le stockage est gratuit jusqu’à 5 Go. Il est à noter que les services sont limités aux utilisateurs Apple uniquement et ne fonctionneront pas avec les systèmes d’exploitation Android ou Windows.

La plate-forme de stockage dans le cloud – DropBox peut également être utilisée pour toutes sortes de fichiers. La plate-forme offre une compatibilité multiplateforme ainsi que des fonctionnalités supplémentaires, notamment les mots de passe DropBox et les transferts DropBox. L’alternative est coûteuse par rapport aux autres car les plans d’abonnement commencent à Rs 720. Le stockage gratuit ne peut être consulté que jusqu’à 2 Go.

