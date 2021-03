Le stockage moyen des smartphones a franchi 100 Go en 2020

Crédit: Adam Molina / Autorité Android

La capacité de stockage moyenne des smartphones a dépassé la barre des 100 Go pour la première fois en 2020. Les produits Apple continuent de dominer les smartphones Android et autres smartphones non iOS dans les enjeux de stockage.

Le smartphone Android moyen contient moins de stockage interne que l’iPhone moyen en 2020, selon un nouveau rapport de Counterpoint.

Le smartphone Android moyen contenait 95,7 Go de stockage interne, contre 140,9 Go pour les appareils iOS. Avec ces deux chiffres combinés, 2020 marque la première fois que le volume de stockage moyen des smartphones franchit la barre des 100 Go.

Bien que les iPhones puissent continuer à dominer Android et d’autres rivaux en termes de capacité de stockage moyenne sur toute sa gamme, cette spécification n’est pas un facteur d’achat clé pour les utilisateurs d’Apple. Les produits iOS n’ont enregistré qu’une augmentation de 4,1% des capacités de stockage moyennes au cours de 2020, bien inférieure au taux de croissance non iOS de 21,7%.

Counterpoint attribue cette croissance moyenne du stockage parmi les appareils non iOS à la sortie du Samsung Galaxy S10 Plus de 1 To et du Galaxy S20 Plus de 512 Go. Alors que les fabricants d’Android repoussent les limites des capacités de stockage des smartphones, Apple a largement choisi 512 Go comme point culminant. Cette option de stockage particulière n’a connu qu’une demande de 3% au quatrième trimestre 2020.

Plus de stockage dans le milieu de gamme

Cependant, la capacité de stockage de référence pour Android et d’autres appareils non iOS augmente régulièrement. La proportion d’appareils disposant d’au moins 128 Go de stockage est passée à un peu moins de 40% au quatrième trimestre 2020, contre 24,9% un an auparavant. Les appareils avec plus de 256 Go de stockage ont enregistré une demande d’environ 9,3% au quatrième trimestre 2020, légèrement inférieure à celle d’un an auparavant.

Selon ce sondage, les appareils des lecteurs d’Android Authority utilisent en moyenne entre 64 Go et 128 Go de stockage. Moins de 6% des utilisateurs utilisent 256 Go ou plus, tandis que près d’un tiers de tous les utilisateurs utilisent moins de 64 Go de stockage.

On peut soutenir que vous ne pouvez jamais avoir une capacité de stockage suffisante dans un smartphone ou tout autre produit technologique. À mesure que le prix du stockage basé sur NAND diminue, nous devrions également voir le chiffre de stockage de base augmenter régulièrement. Après tout, il n’y a pas si longtemps, les produits phares disposaient de 16 Go de stockage.

Les capacités de stockage moyennes des iPhones ont tendance à augmenter après chaque nouvelle version, nous pouvons probablement nous attendre à quelque chose de similaire lorsque Apple lance sa nouvelle série d’iPhone plus tard cette année.

