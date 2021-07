Le stockage Steam Deck sera techniquement évolutif, mais soyez prudent

Valve a annoncé sa propre console de type Switch la semaine dernière. Les précommandes pour le Steam Deck de Valve ont officiellement ouvert vendredi dernier. L’appareil semble être un grand succès pour Valve, car la console est épuisée jusque dans la seconde moitié de 2022. Eh bien, c’est un peu exagéré. Valve ne facture pas aux acheteurs le plein prix du Steam Deck pour lequel ils se sont inscrits. Vous n’avez qu’à payer 5 $ pour réserver votre place dans la file d’attente pour l’un des trois modèles Steam Deck. Vous pouvez changer d’avis à tout moment et obtenir un remboursement. Mais il y a un nouveau développement surprise concernant le matériel Steam Deck. Vous pourrez peut-être remplacer le SSD vous-même.

Stockage et prix du Steam Deck

Les trois variantes de Steam Deck que Valve propose aux acheteurs ont fondamentalement le même matériel. Le stockage est la seule différence. Le modèle à 399 $ est livré avec seulement 64 Go de stockage eMMC. Pendant ce temps, les versions à 529 $ et 649 $ offrent 256 Go ou 512 Go de stockage SSD NVMe rapide. Plus le stockage d’une console de jeu est rapide, meilleures sont les performances. Et le stockage NVMe bat certainement eMMC et microSD. Les trois consoles Steam Deck sont livrées avec des emplacements microSD qui permettront aux utilisateurs d’étendre considérablement l’espace de stockage.

Valve a confirmé que le SSD est remplaçable

Dans une interview avec IGN, les ingénieurs de Valve ont confirmé que le Steam Deck prend en charge le stockage SSD M.2 2230.

“Nous utilisons un SSD M.2 NVMe standard là-dedans”, a déclaré Yazan Aldehayyat, ingénieur en matériel de Valve. “C’est un module séparé – nous sommes allés à contre-courant de la tendance à le mettre directement sur la carte mère.”

La bonne nouvelle est que le slot SSD M.2 n’est pas soudé sur la carte mère. Quiconque cherche à remplacer le SSD intégré par un autre offrant plus de stockage et/ou de meilleures vitesses peut techniquement effectuer une mise à niveau. Mais Valve a opté pour ce SSD particulier pour rendre la console facile à réparer.

“La réparabilité est quelque chose sur laquelle nous nous sommes concentrés et avons essayé de la rendre aussi réparable que possible”, a déclaré Aldehayyat. « Mais, c’est vraiment destiné aux personnes qui savent ce qu’elles font et qui ont de l’expérience dans ce domaine. »

Valve n’a pas montré les éléments internes du Steam Deck. Nous n’avons aucune idée à quel point il est facile ou difficile d’atteindre le slot M.2 et d’échanger le SSD par défaut avec un nouveau. Les démontages de Steam Deck nous diront exactement à quel point il est difficile de remplacer le stockage en décembre. Inutile de dire que le démontage d’un tout nouvel appareil comme celui-ci pourrait annuler la garantie.

La grande surprise Steam Deck

Si vous avez opté pour une console Steam Deck de 256 Go ou 512 Go et que vous repensez les choses, sachez que le 64 Go contient également un emplacement M.2. C’est ce que disent les lecteurs d’Ars Technica, qui ont collecté des informations sur la manière de remplacer le SSD sur la base des informations actuellement disponibles.

Encore une fois, Valve ne nous a pas montré les éléments internes du Steam Deck. Et nous n’avons aucune idée à quel point il est facile ou difficile à démanteler. Mais si un appareil est facile à entretenir, il peut être facile de le démonter pour les mises à niveau du stockage SSD M.2.

Les personnes qui ont commandé le 64 Go pourraient être en mesure de passer au stockage M.2 compte tenu de tout ce qui précède, tant qu’elles ne craignent pas de risquer l’intégrité de leur Steam Deck. D’un autre côté, les SSD NVMe rapides ne sont pas vraiment bon marché. Mais vous trouverez de meilleurs prix de stockage que ce que propose Valve. Le seul problème reste de tout assembler et de s’assurer que tout fonctionne.

Si vous envisagez d’abandonner votre précommande de 256 Go ou 512 Go, sachez que vous ne pouvez pas simplement sauter sur le modèle 64 Go. Vous devrez enregistrer une précommande différente pour le modèle 64 Go, ce qui vous mettra au bout de la ligne. Plutôt que de mettre à niveau le stockage vous-même, vous feriez peut-être mieux de choisir la version 256 Go ou 512 Go. L’un ou l’autre modèle offrira une expérience plus rapide que le Steam Deck de 64 Go. Et vous bénéficiez toujours de la prise en charge microSD pour stocker plus de données localement.

