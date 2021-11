Le storyboard de Jodorowsky pour « Dune », décrit comme « le meilleur film non réalisé », est mis aux enchères

La maison de vente aux enchères Christie’s a récemment annoncé qu’elle mettrait aux enchères le storyboard de « Dune » d’Alejandro Jodorowsky, souvent décrit comme « le meilleur film non réalisé ». On estime qu’il sera vendu entre 25 000 et 35 000 euros (29 000 et 40 000 dollars environ) le 22 novembre.

Cette épopée spatiale devait présenter Orson Welles (‘Citizen Kane’) dans le rôle du baron Harkonnen, Salvador Dalí dans celui de l’empereur Shaddam IV et Pink Floyd sur la bande originale. Cependant, l’initiative a manqué de financement avant de voir le jour. Dans le storyboard vous pouvez voir la synthèse de ce projet, décomposé en plus de 3000 dessins, réalisé par Jean ‘Moebius’ Giraud, l’un des dessinateurs de BD les plus acclamés en France.