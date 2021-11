Le stratagème de Red Bull a contrecarré l’offre du meilleur tour de Lewis Hamilton au Grand Prix du Qatar

Avec le moment de leur dernier arrêt au stand, Red Bull a empêché Lewis Hamilton de réaliser le tour le plus rapide du Grand Prix du Qatar.

Avec cette course au titre féroce en route pour aller jusqu’à la manche finale à Abu Dhabi, chaque point compte – et donc le point bonus pour avoir signé le meilleur tour en course est devenu plus vital que jamais.

Au Grand Prix du Qatar, ce n’était pas une surprise de voir le coureur P2 Max Verstappen ravitaillé en pneus neufs alors qu’il était loin de la troisième place et poursuivait ce point supplémentaire, ayant couru confortablement derrière son rival pour le titre Hamilton tout au long de la course.

Mais comme Mercedes l’a expliqué, Red Bull a été intelligent avec cette décision, garantissant que Hamilton n’aurait pas le temps de répondre en opposant Verstappen dans l’avant-dernier tour.

Et donc Hamilton n’a pu que réduire l’écart avec Verstappen en tête du classement des Pilotes à huit points.

Expliquant la situation lors du débriefing de Mercedes au Qatar, Andrew Shovlin, directeur technique de l’équipe au bord de la piste, a déclaré : faire le tour le plus rapide qu’il avait de toute façon tenu depuis le relais précédent.

« Avec Lewis, si nous avions ravitaillé après Max, tout ce que nous aurions pu faire était le tour de sortie et cela ne compte évidemment pas pour le tour le plus rapide, donc c’est tout à fait normal que vous le laissiez pour l’avant-dernier tour parce que quand vous vous arrêtez, vous ouvrez la fenêtre pour le leader de la course et si vous le faites dans l’avant-dernier tour, cela signifie qu’il n’a pas la possibilité d’établir un temps au tour approprié.

La stratégie est également un élément essentiel le jour de la course, lorsque les batailles pour le titre sont si fines, mais au Qatar pour Hamilton, il s’agissait de répondre à ce que Verstappen a fait derrière.

Shovlin a expliqué que lorsqu’il y avait des titres auxquels penser, plus le fait que Hamilton était hors de portée, suivre une stratégie très différente de celle de Verstappen aurait été un risque inutile.

Lorsqu’on lui a demandé si la stratégie des stands de Hamilton était uniquement une réponse à Verstappen, Shovlin a répondu : « Eh bien, oui, c’était le cas.

« C’est tout à fait normal lorsque vous vous lancez dans une bataille de championnat. Si vous contrôlez une course, vous êtes devant, vous avez creusé un écart et Lewis était très, très clair sur tout risque d’undercut, la meilleure chose à faire si vous voulez finir devant Max est de copier ce qu’il fait un ou deux tours plus tard.

« Ce que vous ne voulez pas faire, c’est d’être sur une partie complètement différente de la piste, une stratégie complètement différente parce qu’une malheureuse voiture de sécurité ou peut-être que si la dégradation des pneus ne se déroule pas comme prévu, vous pourriez finir par perdre cet avantage.

« Si vous voyez Max mener l’une des courses restantes, je pense qu’ils feront une chose très similaire. »