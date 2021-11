Le stratège DeFi Matt West déclare que le projet de loi sur les infrastructures peut être corrigé

Matt West, stratège DeFi et candidat démocrate au Congrès, pense qu’il est encore temps de modifier le projet de loi américain sur les infrastructures, que le président Biden a promulgué le 15 novembre. Le projet de loi est devenu loi sans modifications des dispositions générales qui pourraient introduire des rapports plus stricts. exigences relatives aux validateurs de réseaux cryptographiques et aux développeurs de logiciels.

Dans une interview, West a déclaré que le président Biden n’avait signé que le projet de loi d’infrastructure d’un billion de dollars (0,74 billion de livres). Cependant, il n’est pas encore entré en vigueur, ce qui offre à l’espace crypto une opportunité de reculer. Tout en soutenant le projet de loi, West a trouvé des failles dans l’article 6050II de la législation bipartite, qui fait de la non-déclaration des transactions cryptographiques une infraction pénale.

Selon lui, la section n’a aucun sens, car les nouvelles règles obligeraient les vendeurs NFT à connaître les numéros d’identification fiscale et les numéros de sécurité sociale des acheteurs potentiels. West a noté que de telles politiques sont invasives, ajoutant que les membres du Congrès légifèrent sur des questions qu’ils ne comprennent pas.

À cette fin, il a exhorté les membres du Congrès des principaux partis politiques à se renseigner sur les problèmes qu’ils pourraient ignorer et à envisager d’introduire une législation appropriée.

West a ajouté que,

Il y a beaucoup de gens en ce moment au Congrès qui essaient d’adopter des lois sur des choses qu’ils ne comprennent pas nécessairement. Et à cause de cela, vous voyez des règlements qui n’ont pas vraiment de sens.

De hautes ambitions

Cette nouvelle intervient après que West a annoncé qu’il se présenterait pour le sixième district du Congrès de l’Oregon le 12 octobre. Il affrontera Lorette Smith et Derry Jackson lors de la primaire démocrate, prévue le 17 mai 2022. S’il est élu, West promet de se battre pour un amendement. à un autre projet de loi pour annuler le travail cosigné.

Avant cela, il a participé au hackathon EVEOnline en 2015 et a remporté le prix Yearn avec un membre de son équipe pour sa stratégie de voûte Hedrick. Depuis qu’il a remporté le prix, West a travaillé à temps partiel en tant que stratège chez Yearn. Il travaille à temps plein comme ingénieur chez Intel. Étant donné que se présenter au Congrès prenait beaucoup de temps, West a fait une pause dans son travail à Yearn.

Pendant ce temps, le nombre de leaders pro-crypto augmente régulièrement, et le maire élu de New York, Eric Adams, a promis de faire de New York le prochain hub crypto. Bien qu’il n’ait pas encore pris ses fonctions, ses efforts de cryptographie ont incité CityCoins à lancer NYCCoin, une crypto-monnaie similaire à MiamiCoin (MIA), la semaine dernière.

Le post DeFi Strategist Matt West dit que le projet de loi sur les infrastructures peut être corrigé est apparu en premier sur Invezz.