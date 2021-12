Le streamer a dit « Mario » 350 000 fois au cours des derniers jours

Capture d’écran : Twitch

Si vous avez déjà eu envie d’entendre un mot répété tellement de fois qu’il perd tout son sens pour vous (la satiété sémantique, c’est une chose réelle), alors profitez de ce stream d’un homme qui s’est engagé à prononcer le mot « Mario » sur un demi-million de fois.

Il s’agit du streamer canadien Nicro, qui s’est fixé la semaine dernière pour objectif de dire « Mario » à chaque fois que quelqu’un contribue à sa chaîne. S’ils contribuaient 1 bit, il le dirait une fois. Pour 1 $, il le dirait 100 fois. Pour chaque abonné de sa chaîne, il devrait le dire 250 fois.

Au moment de la publication, cette merde est devenue complètement incontrôlable, avec son nombre de fois où il doit dire le mot actuellement assis à 557 000. Après 119 heures cumulées de streaming (ne vous inquiétez pas, il dort entre les deux), il a dit « Mario » 345 000 fois.

Vous devriez le dire dix fois de suite et voir comment ça sonne. Imaginez maintenant comment cela sonnera après l’avoir dit 557 000 fois.

Ce n’est pas le seul mot qu’il peut dire, sans doute pour qu’il ne devienne pas fou, mais connectez-vous à tout moment et même s’il est au milieu d’une conversation, il devra toujours sortir quelques « Marios » d’affilée juste pour éviter que l’objectif ne soit hors de portée.

Vous pouvez consulter le flux ici si vous le souhaitez, mais si vous n’êtes qu’après un aperçu de son fonctionnement, voici un extrait :

