Le streamer de Fortnite RaulZito interdit sur Twitch et YouTube après une arrestation pour viol

Capture d’écran : RaulZito / Twitter / Kotaku

Le streamer brésilien Twitch RaulZito a été arrêté le mois dernier, selon Insider, qui a cité les premiers rapports du site brésilien G1. Twitch vient tout juste d’interdire le compte de RaulZito hier, selon le site de suivi StreamerBans.

Avertissement concernant le contenu : cet article contient une discussion sur les crimes sexuels ciblant les enfants.

RaulZito, de son vrai nom Raulino de Oliveira Maciel, est connu pour diffuser Fortnite et produire du contenu vidéo mettant en vedette de jeunes acteurs. Le 27 juillet, la police de Rio de Janeiro a arrêté Maciel pour « viol sur personne vulnérable ». La déclaration de la police ne nomme pas explicitement Maciel mais mentionne un “YouTuber” qui a précédé “les acteurs de théâtre, de cinéma et de télévision pour enfants”. Selon le rapport, il a utilisé son compte Instagram pour tendre la main aux victimes en leur promettant du travail. Deux enfants âgés de 10 à 14 ans sont mentionnés comme victimes, et « les enquêtes se poursuivent pour identifier d’autres victimes de l’agresseur ».

Dans une déclaration du 27 juillet, le réseau SBT Games, où Maciel diffuse, a déclaré que Maciel n’était plus avec le réseau, dans l’attente d’une enquête. Une vidéo obtenue par G1 montre des responsables de l’application des lois faisant entrer un homme qui semble être Maciel – avec les mêmes cheveux bleu électrique et une barbe rose vif – dans un véhicule de police à São Caetano do Sul.

Il est clair que Maciel a été arrêté et accusé de graves allégations. Mais ce qui est moins clair, c’est pourquoi Twitch a mis si longtemps à émettre une interdiction malgré une arrestation prévue. Après tout, c’est la même plate-forme qui a relativement rapidement suspendu les femmes du réseau, y compris Amouranth et Indiefoxx, pour… lécher des microphones. RaulZito est également interdit sur YouTube, bien qu’on ne sache pas exactement quand cette interdiction a eu lieu.

Pendant des années, Twitch a échappé à expliquer pourquoi il interdit les streamers qu’il interdit. Mais le voile pourrait bientôt être levé. Plus tôt cette semaine, Twitch a annulé cette politique de longue date et expliquera maintenant aux streamers pourquoi ils ont été bannis.

Twitch et YouTube n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.