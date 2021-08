Le streamer DrLupo signe un accord exclusif avec YouTube Gaming

Ben “DrLupo” Lupo est l’une des plus grandes stars de Twitch avec 4,5 millions de followers, et il quitte complètement la plate-forme après avoir signé un accord de streaming exclusif avec YouTube Gaming. Dans une interview avec The Washington Post, Lupo déclare que cette décision était la meilleure pour sa vie personnelle après des années de streaming jusqu’à 60 heures par semaine.

« Le temps en famille est fou important, [as is] réduire la pression, car la santé mentale est follement importante », a déclaré Lupo via le Washington Post. « Tout le monde essaie juste de sécuriser le sac, n’est-ce pas ? Il n’y a pas de honte à ça. C’est littéralement pourquoi tout le monde se lève et va travailler, n’est-ce pas ? Alors bien sûr, la situation financière que YouTube m’a présentée sans aucun doute est comme, vous savez, je suis en sécurité pour la vie. Tout le monde essaie d’en arriver là. Pourquoi dirais-je non à ça ?

Lupo a officialisé l’annonce avec une bande-annonce fantaisiste sur Twitter que vous pouvez vérifier par vous-même ci-dessous.

pic.twitter.com/brmpbpvPXo – DrLupo (@DrLupo) 30 août 2021

Lupo a également mentionné que YouTube lui permettrait d’essayer de nouveaux types de contenu.

“Évidemment, je continuerai à jouer à des jeux vidéo sur YouTube”, déclare Lupo dans la même interview. «Mais nous avons maintenant une chance de faire de nouvelles choses. Nous avons des voyages à venir, donc il y aura des trucs en coulisses. Je peux enregistrer du contenu de style vlog, et beaucoup de gens qui sont à mon niveau qui sont des pères ne publient pas vraiment ce genre de choses.

Lupo, avec d’autres comme DrDisrespect, est l’un des nombreux anciens créateurs de contenu Twitch à passer à YouTube.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.