Le streamer Pokémon Twitch atteint le jackpot brillant d’un sur 16 millions

Capture d’écran : The Pokémon Company / MitchOG / Kotaku

Il est incroyablement rare de rencontrer un Pokémon Brillant dans Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante. Il est encore plus rare d’en rencontrer deux d’affilée dans la même bataille. Plusieurs milliers de fois plus rare, en fait. Mais c’est exactement ce qui est arrivé à un streamer Twitch quand il s’y attendait le moins.

Mitchell « MitchOG » Versari était après un Shiny Turtwig, le démarreur d’herbe de Pokémon BDSP. En streaming pour ses téléspectateurs sur Twitch, il a redémarré le jeu encore et encore en attendant que la variante de couleur scintillante apparaisse. À sa 107e tentative, il l’a finalement fait, mais seulement après qu’un Shiny Starly soit apparu au combat à ses côtés. Les joueurs ont une chance sur 4096 que leur Pokémon de départ soit Brillant lors de sa première apparition. Ils ont une chance sur 16 777 216 que le démarreur et le premier Pokémon qu’il combat soient Shiny.

« Quoi? » MitchOG n’arrêtait pas de crier en tombant de sa chaise. « Joyeux putain de Noël les garçons ! »

Bien que les Pokémon Brillants n’aient pas de traits particuliers en dehors de leur apparence brillante et de leur rareté importante, il est devenu courant pour certains joueurs dévoués d’attendre au moins qu’un Brillant apparaisse avant de commencer un nouveau jeu Pokémon pour de bon. Mais c’est pratiquement du jamais vu d’obtenir une double rencontre Shiny dans les premiers instants du match.

« Je ne pouvais même pas traiter ce que je regardais honnêtement », a déclaré MitchOG à Kotaku. «Ce n’est que plus tard dans la nuit, après le stream, que j’ai réalisé que je n’avais jamais vu cela arriver auparavant. J’ai commencé à chercher d’autres en ligne qui ont trouvé à la fois le brillant Starly insaisissable et un Pokémon de départ brillant en même temps, mais je n’ai rien trouvé.

Le moment de l’éclairage dans une bouteille est survenu lors du dernier Challenge Run de MitchOG pour battre Pokémon BDSP en utilisant uniquement une équipe des six premiers Pokémon Shiny qu’il peut trouver. Avant cela, il a diffusé un playthrough où il a battu tout le jeu en utilisant uniquement un Bidoof. À long terme, il essaie de capturer l’un de tous les Pokémon Brillants du Pokédex actuel de la série. Il y en a plus de 800, et il dit qu’il en est à peu près à mi-chemin.

En attendant, il a réalisé quelque chose d’encore plus rare. Pour mettre les chances de ce qui lui est arrivé en perspective, la personne moyenne est 1 000 fois plus susceptible d’être touchée par la foudre au cours de sa vie.

« Je peux dire que je peux me retirer de la chasse brillante car le reste de ma chance a été utilisé hier », a déclaré MitchOG.