Le streamer populaire Ludwig Ahgren quitte Twitch pour YouTube Gaming

Le streamer Twitch Ludwig Ahgren, qui a établi en avril un record du monde pour le plus grand nombre d’abonnés – à plus de 270 000 – a quitté la plate-forme et sera désormais diffusé exclusivement sur YouTube Gaming.

Ludwig a réalisé l’exploit à la fin d’un marathon de diffusion en continu de 31 jours, qui a commencé le 14 mars et a duré trop longtemps. Dans la foulée, il bat le précédent record détenu par Tyler « Ninja » Blevins.

Cette décision a été annoncée plus tôt dans la journée par Ryan Wyatt, directeur de YouTube Gaming, qui a écrit :

Je suis ravi d’annoncer que @LudwigAhgren sera désormais diffusé exclusivement sur @YouTubeGaming. Notre objectif est de créer une plate-forme de VOD, de format court et de live de classe mondiale. Et je dois réitérer; nous n’avons pas encore fini ! Bienvenue dans la famille, Ludwig !

L’annonce de Ludwig était un peu moins diplomatique, en publiant une vidéo où la voiture violette (Twitch) qu’il conduit explose, et il saute dans une voiture rouge (YouTube) pour rentrer à la maison, parlant de la merde sur les droits de diffusion de musique alors que le clip se dirige vers un proche.

Dur, peut-être, étant donné qu’il a tout construit sur Twitch, mais étant donné les récents problèmes de la plate-forme, en particulier en ce qui concerne les droits d’auteur, cela est également compréhensible.

Il ne ferait probablement pas le saut par charité ; YouTube a longtemps investi beaucoup d’argent dans les créateurs pour qu’ils signent des accords d’exclusivité, espérant qu’en attirant de grands noms, ils pourront réduire la domination de Twitch dans l’espace de streaming. En effet, il y a seulement quelques mois, deux autres énormes stars du streaming, DrLupo et TimTheTatman, ont fait le même pas :

Lupo a déclaré au Washington Post cette semaine que, grâce à son accord avec YouTube, il est désormais « en sécurité à vie ». Il a également déclaré que l’accord lui donnerait plus de flexibilité pour passer du temps avec sa famille. Betar, quant à lui, n’a pas explicitement commenté des informations financières spécifiques, mais a noté dans une interview avec Insider que le streaming sur YouTube lui permettrait, comme Lupo, de passer plus de temps avec sa famille.