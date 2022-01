Le streamer Twitch super populaire interdit après la diffusion d’anime

Capture d’écran : Pokimane / Twitch

Pokimane, l’un des streamers les plus importants et les plus populaires de Twitch avec plus de 8,5 millions d’abonnés, a été banni de la plate-forme hier soir alors qu’il diffusait le dessin animé Avatar: The Last Airbender. L’interdiction est temporaire, selon Pokimane, mais c’est un signe que la croissance du « TV Meta » de Twitch va probablement causer d’autres problèmes aux petits et grands streamers.

Le 7 janvier vers 20 h HNE, Pokimane diffusait devant un public d’environ 25 000 personnes tout en regardant pour la première fois l’émission télévisée Nickelodeon Avatar: The Last Airbender. Le flux présentait une photo en direct d’elle réagissant dans le coin d’une diffusion en plein écran d’épisodes de l’émission. À mi-chemin du flux, il est rapporté que Pokimane a reçu une interdiction DMCA en direct, mettant brusquement fin à la diffusion. Peu de temps après, le bot StreamerBans sur Twitter a partagé la nouvelle : Pokimane a été banni de Twitch.

Pokimane est allé sur Twitter quelques minutes après l’interdiction et a tweeté que « La Nation du Feu a attaqué » une référence directe à l’émission Avatar et à la récente interdiction. Quelques heures plus tard, la populaire streameuse a confirmé que l’interdiction n’était que temporaire et qu’après 48 heures, elle pourrait à nouveau diffuser sur Twitch.

Bien qu’il puisse sembler étrange de vous diffuser en regardant une émission de télévision, cela est devenu une tendance populaire sur Twitch. Ce « TV Meta » voit les streamers regarder des émissions de télévision et des dessins animés avec leurs téléspectateurs.

En vérifiant Twitch maintenant, au moment où j’écris cette phrase, je peux voir au moins une demi-douzaine de streamers dans la catégorie « Just Chatting » regarder d’anciennes émissions animées et des événements de lutte. Bien sûr, la quasi-totalité de ce contenu appartient à de grandes entreprises qui ne sont généralement pas très enthousiastes à l’idée que des personnes au hasard diffusent gratuitement leur matériel protégé par des droits d’auteur à des milliers de personnes. Il n’est donc pas choquant que même un gros streamer comme Pokimane rencontre un recul juridique, sous la forme d’une interdiction DMCA, pour le streaming d’émissions de télévision.

Il est trop tôt pour dire si cette interdiction très publique et importante de diffuser une émission télévisée aura un effet sur la méta TV en cours sur Twitch.

Il semble probable que les gros streamers réfléchiront à deux fois avant de diffuser de vieux épisodes d’Invader Zim si cela pouvait conduire à une grève DMCA contre leur chaîne. Et pour les petits streamers, qui n’ont pas l’argent ou le poids pour combattre Twitch, cela pourrait conduire à des interdictions permanentes, rendant la proposition de soirées de surveillance Twitch et de la méta TV encore plus risquée.