Le streaming audio gagne en popularité alors que les auditeurs confinés à la maison recherchent la variété

Avec environ 57,6 millions d’auditeurs mensuels, l’Inde est le troisième plus grand marché d’écoute de podcasts après la Chine et les États-Unis, selon les analystes de PwC.

Le jeu autour du contenu et des originaux qui a été largement assimilé aux plates-formes de streaming vidéo s’empare rapidement de l’espace de streaming audio.

Les entreprises s’appuient sur leur liste de podcasts, un segment qui trouve de plus en plus la faveur d’un plus grand nombre d’utilisateurs. Les joueurs organisent des podcasts exclusifs ou des originaux en collaboration avec leur réseau de créateurs, et obtiennent du contenu sous licence. Alors que les podcasts gagnent du terrain depuis un certain temps maintenant, leur consommation a augmenté pendant la pandémie, les consommateurs confinés à domicile expérimentant des contenus variés. Une baisse des sorties de nouveaux films peut également avoir incité les utilisateurs à se tourner vers des podcasts couvrant les genres.

Spotify, par exemple, compte aujourd’hui plus de 30 podcasts originaux en anglais, hindi, tamoul et télougou. Les podcasts en hindi et en anglais ont été les plus populaires sur la plate-forme. « La curiosité autour de l’audio non musical a augmenté au cours de l’année. Les auditeurs se tournent de plus en plus vers les podcasts, consommant du contenu autour de l’auto-motivation, de la fiction, du thriller, de l’horreur, de la mythologie et de l’éducation », a déclaré un porte-parole de l’entreprise à FE.

La société attribue la croissance des podcasts à l’essor de la communauté des créateurs indiens dans toutes les villes. “Ce boom est soutenu par la disponibilité et la facilité d’utilisation d’outils de création et de distribution de podcasts tels qu’Anchor, ce qui entraîne une création et une consommation accrues de contenu dans toutes les langues”, a ajouté le porte-parole.

JioSaavn, qui a déjà réussi à créer une bibliothèque de podcasts couvrant 500 heures de contenu original dans toutes les langues, investit dans des podcasts de format plus court, en particulier ceux qui sont synchronisés avec l’époque actuelle pour amener plus d’utilisateurs à se connecter au segment.

L’un de ces podcasts qu’il a récemment produit est Working From Home. La stratégie a peut-être fonctionné; la firme affirme avoir vu une multiplication par quatre des abonnements payants l’année dernière.

«En 2020, avec le verrouillage, nous avons remarqué des auditeurs qui n’avaient historiquement pas écouté les podcasts expérimentant le médium. En 2021, nous verrons probablement des gens se tourner vers les podcasts pour des raisons hyper spécifiques – pour apprendre un sujet particulier, s’améliorer, contenu à la demande, contenu de divers genres, etc. », a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Spotify et JioSaavn ont également habilement permis aux utilisateurs de socialiser via leurs plateformes. Ils ont introduit des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de partager des épisodes de podcast et des morceaux de musique avec leurs contacts via des plateformes de médias sociaux comme Instagram.

Wynk octroie des licences pour le contenu audio de la plate-forme de création de podcasts Hubhopper et a ajouté environ 4 000 podcasts avec 40 000 épisodes pour compléter sa bibliothèque musicale qui héberge près de 14 millions de chansons. La plate-forme de streaming appartenant à Airtel, qui compte plus de 72 millions d’utilisateurs actifs par mois, a déclaré que les auditeurs se tournaient vers des genres de podcast tels que la santé, le bien-être et la spiritualité.

“Avec la croissance des plateformes, le besoin de se différencier va continuer à augmenter, d’où le besoin de contenus variés et exclusifs”, ont déclaré les analystes d’EY.

Soutenue par l'entrée d'acteurs étrangers et un contenu original sur des sujets tels que l'actualité, la société, la culture et le sport, la base d'auditeurs mensuels de podcasts du pays devrait croître à un TCAC de 30,4% entre 2020-2024, ont-ils déclaré.

