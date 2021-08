Le streaming de jeux Steam Deck offre 8 heures d’autonomie et une grande flexibilité

Le Steam Deck de Valve offrira la possibilité de durer environ huit heures d’autonomie de batterie lorsque vous jouez à un jeu exigeant et le diffusez à partir de votre PC.

Au cas où vous ne le sauriez pas, l’ordinateur de poche peut non seulement jouer à des jeux localement, en s’exécutant sur le Steam Deck lui-même, mais aussi les diffuser sur votre réseau local, votre PC de jeu faisant le gros du travail et exécutant réellement le jeu – avec des avantages évidents pour la durée de vie de la batterie du bloc d’alimentation 40WHr.

Comme le rapporte PC Gamer, Greg Coomer, un concepteur de produits chez Valve, a observé qu’il est possible de « jouer pendant quelque chose comme huit heures de Death Stranding, ou un jeu de haute performance, sur cet appareil si vous le diffusez plutôt que de le jouer. localement.”

Cette longévité de la batterie se compare aux deux à huit heures réclamées par Valve lors de l’exécution d’un jeu sur le Steam Deck normalement (localement), plutôt qu’en streaming, l’ancien chiffre de quelques heures étant prévu pour des jeux plus exigeants, naturellement. Valve a déjà donné un exemple de Portal 2 fonctionnant localement pendant environ cinq à six heures lors de la lecture à 30 images par seconde.

Analyse : votre ami de jeu flexible

Pour ceux qui ont un PC à la maison, pouvoir diffuser des jeux à partir de cet ordinateur est évidemment une fonctionnalité intéressante pour permettre aux titres exigeants de tirer le meilleur parti de la batterie du Steam Deck.

De plus, si vous avez un PC de jeu puissant, n’oubliez pas qu’avec ces jeux joués à la résolution relativement faible de l’écran compact du Deck (1280 x 800), ils fonctionneront de manière extrêmement fluide (le seul inconvénient potentiel étant l’entrée possible lag flakiness en fonction de la configuration de votre réseau – mais la plupart des gens devraient être bien sur ce front).

Avoir le streaming de jeu en option avec le Steam Deck donne à l’appareil beaucoup plus de flexibilité. Cela signifie qu’en dehors des avantages susmentionnés, si vous possédez une plate-forme d’entrée de gamme (64 Go) et que l’espace de stockage est mince au sol, vous pouvez toujours profiter des jeux (ceux qui grignotent l’espace disque) installés sur votre PC via le streaming.

De plus, si le Steam Deck rencontre des problèmes pour exécuter certains titres de votre bibliothèque Steam – bien que Valve ait promis qu’il résoudrait les problèmes existants (comme les logiciels anti-triche) avec Proton, la couche de compatibilité utilisée pour exécuter les jeux Windows sur le Steam Deck – encore une fois, une option alternative consisterait simplement à exécuter ce jeu spécifique sur votre PC et à le diffuser. Toute cette polyvalence ne fait qu’ajouter considérablement à la proposition de valeur du Steam Deck.