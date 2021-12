Le streaming de musique Hi-Fi de Tidal ne coûte que 1 $ pour 3 mois pour les vacances

Les nouveaux clients de Tidal peuvent obtenir une bonne affaire sur trois mois de service pour voir si l’audio Hi-Fi est tout ce qu’il est censé être. Le niveau HiFi de Tidal donne accès à plus de 80 millions de chansons avec une qualité audio allant jusqu’à 1411 kbps et ne coûte que 1 $ pour vos trois premiers mois. Si vous recherchez un son de qualité encore plus élevée, vous pouvez essayer HiFi+ pour seulement 2 $. HiFi se renouvellera pour 9,99 $ par mois après la promotion et HiFi+ se renouvellera pour 19,99 $.

Tidal a quelques avantages qui en font le choix préféré de beaucoup, à commencer par la qualité audio. Nous nous sommes habitués à ce que l’audio compressé perde les détails fins de notre musique, mais Tidal s’est concentré sur la fourniture de flux de meilleure qualité que ses concurrents depuis sa création. Même son forfait moins cher offre une qualité audio allant jusqu’à 1411 kbps, ce qui est plus que suffisant pour une écoute claire sur la grande majorité des haut-parleurs et des écouteurs Bluetooth.

Néanmoins, si vous avez un téléphone avec un DAC Hi-Fi ou si vous êtes passé à un excellent ensemble d’écouteurs sans fil comme le Sony WH-1000XM4s, vous pouvez tirer beaucoup plus de HiFi+. Ce niveau comprend l’accès à des pistes de qualité master jusqu’à 9216kbps. Ce niveau comprend également le support Dolby Atmos et 360 Reality Audio de Sony pour une meilleure expérience d’écoute.

Si vous envisagez de passer à de meilleurs écouteurs ou si vous souhaitez tirer le meilleur parti d’une chaîne stéréo Hi-Fi, vous avez besoin du bon contenu pour y jouer. Bien sûr, rassembler une étagère pleine de vinyles est très amusant, mais avoir un accès rapide à presque toutes les chansons auxquelles vous pouvez penser sans compromettre la qualité est toujours très important.

Inscrivez-vous pour trois mois pour seulement 1 $ Tidal HiFi

Hi-Fi de marée | 1 $ pour 3 mois



Essayez Tidal pendant 3 mois et accédez à des millions de chansons et à plus de 350 000 vidéos musicales sur votre téléphone Android.

1 $ pour 3 mois chez Tidal

Marée HiFi+ | 2 $ pour 3 mois



Déverrouillez l’audio Hi-Fi avec un son de qualité principale, Dolby Atmos et la prise en charge de Sony 360 Reality Audio. Vous pouvez également soutenir vos artistes préférés avec 10% de votre paiement allant directement aux artistes.

2 $ pour 3 mois chez Tidal

Tidal a une tonne de concurrence de toutes parts avec Apple, Google, Spotify et Amazon qui proposent tous des services de streaming musical pour rivaliser. Certains ont même commencé à implémenter l’audio haute résolution. Pourtant, Tidal reste l’une des meilleures applications de streaming musical sur Android et si vous vous inscrivez à HiFi+, 10% de votre abonnement ira directement à vos artistes les plus joués.

