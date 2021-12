Le streaming gratuit Hack change complètement la façon dont vous regardez Netflix

Si vous avez déjà regardé Netflix et que vous vouliez en savoir plus sur le film ou la série télévisée que vous diffusez, il existe un hack gratuit que vous devriez connaître, et il changera complètement la façon dont vous utilisez le service. Si vous aimez diffuser Netflix sur votre ordinateur, il existe une extension Chrome intéressante appelée Cine Lens qui ajoute des informations et des détails sur les films à votre expérience de visionnage, comme indiqué pour la première fois par .. Anciennement connue sous le nom de Netflix Lens, cette extension gratuite fournira également aux téléspectateurs des informations sur le casting, ainsi que d’autres œufs de Pâques de films, pendant que vous diffusez des films et des émissions de télévision.

Avez-vous déjà regardé un film et vu un acteur que vous avez reconnu mais dont vous ne vous souveniez tout simplement pas d’où ? Eh bien, Cine Lens vous dira exactement qui ils sont et donnera des détails plus approfondis sur leur rôle. Peut-être que l’émission de télévision que vous regardez a un bon score et que vous voulez en savoir plus à ce sujet. Cine Lens vous donnera également des informations sur la bande originale, afin que vous puissiez en découvrir plus. Pour ceux qui ont utilisé la fonction Amazon X-Ray sur Prime Video, Cine Lens fonctionne de manière très similaire mais offre encore plus de détails sur le film pendant votre diffusion.

Puisque vous êtes tous ici sur Twitter, voici une anecdote amusante pour vous. Dans #StrangerThings S01E07, il a fallu 1 200 livres de sel pour faire flotter Eleven (Millie Bobby Brown) dans la piscine pour enfants.#facebookdown #instagramdown #WhatsAppDown pic.twitter.com/sHmSb1aVeB – Netflix Lens est maintenant Cine Lens (@cinelensio) 4 octobre 2021

Pour les observateurs de Netflix qui souhaitent essayer l’extension Cine Lens, le service de streaming propose des tonnes de contenus intéressants pour l’essayer, mais nous aimerions suggérer la franchise Twilight. Les cinq films de la série vampire sont actuellement disponibles sur Netflix en ce moment, et ils constitueraient une expérience de visionnage parfaite pour Cine Lens. Notamment, les films partent le 15 janvier, donc les fans devraient absolument télécharger Cine Lens et commencer leur marathon de films bientôt.

Pour l’instant, les fans peuvent toujours regarder chaque entrée de film de Twilight Saga : Twilight (2008), The Twilight Saga : New Moon (2009), The Twilight Saga : Eclipse (2010), The Twilight Saga : Breaking Dawn – Part 1 (2011) et The Twilight Saga : Breaking Dawn – Partie 2 (2012). La série a fait des stars de la liste A de Kristen Stewart, Taylor Lautner et Robert Pattinson, avec l’acteur Edward Cullen partageant ses vrais sentiments à propos de la franchise cinématographique, en 2017. Pattison a été interrogé sur son retour sur son temps dans le Série Twilight, et il a répondu en disant qu’il avait eu une expérience « incroyable ». « Ce sont tous de bons souvenirs », a déclaré Pattinson à E! Des nouvelles du tournage des films.