Le streaming natif Twitch revient sur Xbox

Les initiés Xbox de l’anneau Alpha Skip-Ahead peuvent désormais tester la dernière mise à jour du système qui inclut un Tic fonction de diffusion en direct.

L’intégration signifie que vous n’aurez besoin d’aucune application pour diffuser en utilisant le service.

Pour diffuser en utilisant Twitch, accédez à l’onglet « Capturer et partager » et choisissez « Diffusion en direct ». Ici, vous devrez lier votre compte Twitch à l’aide d’un appareil mobile ou à l’aide des paramètres de la console. Une fois le compte lié, appuyez sur le bouton « Passer en direct maintenant » pour commencer à diffuser le jeu sur Twitch. Cette fonctionnalité diffuse uniquement le jeu, de sorte que les téléspectateurs verront un écran de pause si vous accédez à la maison ou à une autre application.

Twitch faisait à l’origine partie du tableau de bord Xbox One et utilisait la fonction Snap qui permettrait aux utilisateurs de diffuser directement sur le service. Microsoft a supprimé la fonctionnalité Snap et l’intégration de Twitch il y a environ quatre ans, donc le seul moyen de diffuser en utilisant Twitch était via l’application.

Une autre fonctionnalité testée avec cette mise à jour est la possibilité de jouer à des jeux Xbox Series X/S sur votre Xbox One. Ceci est accompli grâce au cloud gaming.

Bien que les nouvelles fonctionnalités soient déployées aujourd’hui, il existe des problèmes persistants sur lesquels l’équipe Xbox continue de travailler.

Ceux-ci incluent des problèmes avec la lecture Blu-ray devenant verte et pixelisée. Un autre problème est que la superposition de diffusion en direct peut ne pas apparaître et montrer que vous êtes en direct. Une solution de contournement consiste à redémarrer la diffusion. Il y a un problème que certains rencontrent avec les contrôleurs où ils perdent de manière aléatoire la synchronisation ou se déconnectent de la console. Il a également été indiqué dans les notes que l’entrée du contrôleur ne fonctionne pas lorsqu’un jeu est lancé. Certains utilisateurs signalent également l’incapacité de terminer le transfert de contenu entre les disques durs internes et externes.

D’autres problèmes sont également à l’étude, et vous pouvez les lire ici.