Le streaming sur Twitch avec ces accessoires PS5 n’était pas aussi terrible que prévu

Le streaming sur Twitch est quelque chose avec lequel j’ai tâté dans le passé, mais je suis curieux de savoir si le streaming directement depuis ma PS5 – en utilisant la configuration la plus paresseuse possible – pourrait offrir une expérience assez agréable à tout spectateur malheureux qui est tombé sur mon canal.

Vous voyez, bien que je sois conscient que vous pouvez améliorer considérablement la qualité d’un flux en utilisant une carte de capture et un logiciel de diffusion dédié comme OBS, honnêtement, je ne peux pas supporter de rester assis dans mon bureau une minute de plus qu’aujourd’hui. Je voulais alors déterminer s’il était possible de diffuser en streaming tout en étant affalé sur mon canapé, en utilisant uniquement la PS5, le casque sans fil Sony 3D Pulse et la caméra HD PS5.

Et tu sais quoi? Ce n’est pas aussi mauvais que je le pensais.

Facecam claque

(Crédit image : Sony)

Cependant, je n’ai pas tardé à rencontrer ma première pierre d’achoppement. La qualité de la caméra HD PS5, en particulier dans des conditions de faible luminosité, n’est pas excellente. En fait, c’est assez horrible. Cela peut être combattu quelque peu à l’aide d’une lumière de boîte à lumière décente, mais, pour ma configuration bon marché et joyeuse, il était plutôt décevant que la caméra propriétaire de la PS5 (vous ne pouvez pas utiliser d’autre webcam, fâcheusement) ne soit pas un peu plus capable.

Une fonctionnalité que j’ai appréciée, cependant, est la façon dont vous pouvez faire en sorte que l’appareil photo de la PS5 se concentre directement sur votre visage. Comme je suis assis beaucoup plus loin du téléviseur que d’un moniteur, la possibilité de faire un zoom avant de la caméra pour capturer mon visage de grizzly est un énorme avantage, mais j’ai remarqué que je devais configurer la caméra HD PS5 pour capturer mon face à chaque fois que je l’ai allumé.

Une autre victoire pour la caméra HD PS5 est la façon dont elle vous permet de personnaliser la façon dont l’image apparaîtra à l’écran. Vous pouvez choisir parmi différentes découpes, comme un cercle ou un carré, ainsi que différents types de filtres, comme un effet monochrome ou un effet de ligne de balayage. Il existe même un support pour ceux qui utilisent un écran vert.

Pas mal, alors. Mais il y a un gros défaut que vous devez prendre en compte si vous souhaitez utiliser une caméra faciale sur PS5 : soyez prêt à sacrifier un précieux espace d’écran.

(Crédit image : Avenir)

Partout où vous placez la découpe de votre visage à l’écran lors de la diffusion sur PS5, il y a une forte probabilité que cela bloque une sorte d’informations clés. Ce n’est pas le cas si vous diffusez à l’aide d’une carte de capture et dites OBS, car seul le spectateur est soumis à la disposition de votre facecam, aux fenêtres contextuelles et aux notifications. Sur PS5, vous voyez exactement ce que le spectateur voit, votre caméra sera donc en permanence à l’écran et masquera malheureusement les informations que vous devez vraiment voir pendant un match.

Heureusement, les notifications de Twitch ne sont pas aussi intrusives. Vous serez brièvement averti si quelqu’un rejoint votre flux pour regarder, et des commentaires apparaîtront à l’écran pendant quelques secondes. Bien sûr, ce n’est pas l’expérience la plus excitante ou la plus interactive qui soit, mais pour la plupart, cela fonctionne. Une petite notification pour indiquer si vous avez un nouveau suiveur serait cependant la bienvenue.

Lâchez le micro

(Crédit image : Shutterstock/Narith Thongphasuk38)

Mais qu’en est-il de la qualité audio lors du streaming ? Encore une fois, c’est un sac mélangé. Bien que j’apprécie vraiment la qualité sonore du casque sans fil Pulse 3D, le microphone n’est pas exactement de qualité de diffusion – quelque chose qui était immédiatement apparent après avoir regardé mon flux Twitch en retour. Ce n’est pas le pire microphone que j’aie jamais entendu, mais il est étouffé, manque de clarté et de détails, et n’est pas vraiment agréable à écouter si vous prévoyez de fidéliser un public captivé.

Ce problème pourrait être facilement contourné en utilisant un autre casque avec un micro supérieur lors de la diffusion sur PS5, mais avec le casque sans fil Pulse 3D étant un choix si populaire, il est dommage que le microphone soit si moyen.

Clair comme de l’eau de roche

(Crédit image : Avenir)

Une chose qui s’est particulièrement démarquée lors de la diffusion sur Twitch à partir d’une PS5, c’est à quel point la vidéo réelle est étonnamment nette et claire. Si la qualité vidéo n’était pas à la hauteur, le streaming depuis votre PS5 n’en vaudrait tout simplement pas la peine. Point final. Heureusement, mes vitesses Internet rapides (environ 140 Mo/s vers le bas) me permettaient de diffuser à 1080p 60fps, et je dois admettre que la qualité était excellente tout au long. Il y a peu de signes d’artefacts, à peine des bégaiements ou des chutes d’images visibles, et la balance audio est bonne, sinon un peu silencieuse à mon goût. Dans l’ensemble, il n’y a rien à redire ici.

Alors, le streaming sur Twitch en utilisant uniquement les accessoires PS5 officiels de Sony en vaut-il la peine ? Eh bien, je pense que je l’ai mieux résumé lors de mon stream de Marvel’s Spider-Man Remastered :

«C’est agréable de pouvoir simplement écouter du canapé, pas de soucis, et je n’ai pas à m’asseoir à mon bureau. Oui, l’éclairage n’est pas si génial, le micro n’est probablement pas si génial, et je ne peux pas avoir de notifications sophistiquées. Et c’est ennuyeux que ma photo se trouve au-dessus du jeu. Mais c’est facile, c’est comme le McDonald’s du streaming.

Vous pouvez regarder l’intégralité du stream ici.