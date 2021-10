Le streaming Twitch revient sur le tableau de bord Xbox

Microsoft ramène l’intégration du streaming Twitch directement dans le tableau de bord Xbox. Twitch est apparu pour la première fois directement intégré au tableau de bord Xbox One en 2014, utilisant l’interface Snap d’origine pour permettre aux joueurs de diffuser directement sur le service. Maintenant, il revient dans l’interface Xbox Guide, avec une intégration et une prise en charge de webcam similaires.

Les testeurs Alpha et Skip-Ahead alpha Xbox peuvent accéder à la nouvelle intégration dès maintenant, et c’est simple à utiliser. Vous pouvez régler le volume du jeu ou le volume du microphone, inclure l’audio de la fête d’amis et voir une liste de téléspectateurs et depuis combien de temps vous diffusez avec une superposition au-dessus de vos jeux.

L’intégration de Twitch inclut également la possibilité de changer la résolution et les débits de 360p à 500kbps jusqu’à 1080p à 6500kbps. Microsoft prend également en charge les webcams USB, et la plupart des webcams plug-and-play devraient fonctionner comme une option de caméra pour le streaming Twitch.

Twitch a pris en charge le streaming Xbox dans sa propre application, mais l’intégration dans le tableau de bord est un retour bienvenu après que Microsoft a supprimé sa fonctionnalité Snap et l’intégration de Twitch en 2017. Nous nous attendons à ce que cette nouvelle intégration de Twitch soit largement publiée dans les mois à venir, une fois Microsoft l’a entièrement testé avec des testeurs Xbox.