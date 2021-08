Le streaming vidéo sur Microsoft Teams pourrait bientôt être meilleur que jamais

Alors que les organisations se préparent à mettre en œuvre des politiques de travail hybrides, la diffusion en direct est devenue un outil précieux pour interagir avec leurs effectifs. C’est pourquoi Microsoft a acquis Peer5 pour améliorer la qualité de la diffusion vidéo dans Microsoft Teams.

Afin de diffuser en direct de grands événements virtuels, les organisations ont besoin de solutions de streaming vidéo d’entreprise fiables, car la diffusion de vidéos de haute qualité peut prendre beaucoup de bande passante. Pour cette raison, beaucoup se sont tournés vers les réseaux de diffusion de contenu d’entreprise (eCDN) pour réduire la bande passante de liaison descendante limitée du réseau d’entreprise.

Comme Microsoft Teams est devenu le logiciel de collaboration en ligne préféré de nombreuses entreprises, les organisations ont commencé à demander au géant du logiciel des solutions eCDN plus intégrées pour héberger leurs réunions et événements virtuels à grande échelle, selon un nouveau billet de blog de l’entreprise.

Désormais, grâce à son acquisition de Peer5, Microsoft sera en mesure de soulager les réseaux d’entreprise tout en offrant une meilleure qualité de streaming vidéo pour les réunions et les événements organisés dans Teams.

Acquisition de pairs5

Peer5 propose une solution eCDN basée sur WebRTC qui s’exécute dans le navigateur d’un utilisateur pour optimiser l’utilisation de la bande passante tout en aidant à atténuer l’impact du streaming vidéo sur les réseaux d’entreprise et les applications métier (LOB). La société utilise également des réseaux maillés qui s’équilibrent automatiquement et s’adaptent automatiquement à l’augmentation du nombre de téléspectateurs.

Dans un article de blog séparé annonçant l’acquisition, co-fondateur et PDG de Peer 5, Hadar Weiss a fourni des informations supplémentaires sur les avantages de WebRTC lorsqu’il s’agit de diffuser des événements virtuels et des réunions à grande échelle, en déclarant :

« La beauté de WebRTC est qu’aucune installation n’est requise. Il est également avantageux du point de vue de la confidentialité et de la sécurité car il s’exécute dans le navigateur. Peer5 est intégré avec le lecteur vidéo, il est donc activé instantanément pour chaque employé d’une entreprise. Nous repoussons les limites encore plus loin en ajoutant une logique et des mécanismes qui s’adaptent à n’importe quel appareil et à n’importe quel réseau sans nécessiter de configuration personnalisée du côté client.

Alors que son acquisition de Peer 5 permettra à Microsoft de fournir une offre eCDN propriétaire à ses clients, le géant du logiciel continuera également à prendre en charge les solutions eCDN d’autres partenaires certifiés Microsoft.

Nous en apprendrons probablement davantage sur la façon dont la technologie de Peer 5 peut améliorer les performances et la qualité du streaming vidéo dans Teams une fois que Microsoft aura fini de l’intégrer dans son logiciel de visioconférence.