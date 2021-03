Le stress a atteint un sommet dans la microfinance: R Baskar Babu, directeur général et PDG, Suryoday Small Finance Bank

Elle a également été favorisée par le fait que le flux de crédit vers le segment continue d’être sain; il n’y a eu ni refus ni gel du crédit. Nous assistons à une dynamique positive.

Alors que l’efficacité de la collecte dans le segment de la microfinance est toujours de 82%, les remboursements s’améliorent et le stress semble avoir atteint un sommet, a déclaré à Shritama Bose R Baskar Babu, directeur général et PDG de la Suryoday Small Finance Bank. Les décaissements sont revenus aux niveaux d’avant Covid, a-t-il déclaré. Extraits:

Vous avez mentionné dans votre RHP qu’il y a des préoccupations concernant la qualité des actifs. Vos actifs non performants (NPA) bruts et nets pro forma étaient de 9,28% et 5,38%. Comment le voyez-vous évoluer?

Sur les 9,28%, en réalité 8,5% sont dus à l’impact Covid. Dans le segment de la microfinance, lentement mais régulièrement, les clients reviennent au modèle de paiement. Ce que nous avons vu jusqu’en décembre, c’est que d’un mois à l’autre, il y a une croissance du nombre de clients qui n’ont pas payé de retour. Le nombre de clients qui ont payé au moins un versement complet en microfinance en novembre et décembre représente 89% de notre clientèle totale, et 82% d’entre eux ont payé un EMI complet en décembre. Étant donné que, pour le moment, les ménages à faible revenu sortent de la crise économique, il semble que le pourcentage a progressé d’un mois à l’autre. Elle a également été favorisée par le fait que le flux de crédit vers le segment continue d’être sain; il n’y a eu ni refus ni gel du crédit. Nous assistons à une dynamique positive.

Vous avez donc vu les conditions financières de votre base de clients s’améliorer ces derniers mois?

Oui, il faut se fier à leurs remboursements et à leur capacité de payer. Nous avons fixé la limite de crédit pour 300 000 clients dans le produit OD (découvert). Nous n’avons pas vu l’utilisation se dessiner complètement. Jusqu’en décembre, 33 à 34% seulement de la limite de crédit étaient utilisés. Si nous combinons ces deux éléments, cela indique que le stress en soi a atteint un sommet au niveau des ménages et que, lentement mais régulièrement, les progrès se refléteront également dans leurs remboursements, ce que nous avons vu en décembre.

Puisque vous avez dit que le stress avait peut-être atteint un sommet, d’ici la fin de 2021, où prévoyez-vous que les ratios NPA seront?

Nous n’irons pas de l’avant sur le partage de toute orientation future, mais il faut regarder le nombre à partir de décembre d’un manque de visibilité en juin-juillet à une visibilité raisonnable en septembre à une visibilité substantielle en termes de santé financière du client reflétée. dans le remboursement. Sur cette base, nous avons effectué notre provisionnement pour la période de neuf mois. Le proforma brut de 9,2% a été fourni et le NPA pro forma net est supérieur à 5%. Nous avons étendu la facilité ECLGS (système de garantie de ligne de crédit d’urgence) pour les clients afin de leur donner le confort de redémarrer leur entreprise … Alors que l’entreprise se développe et que le décaissement montre la normalité à partir de décembre, et que l’élan se poursuit, nous ne prévoyons aucun crédit pertes dans une fourchette significative. Statistiquement, il est raisonnablement clair en décembre qu’il est bien sous contrôle.

Dans quelle mesure la croissance est-elle revenue plus près des niveaux d’avant Covid?

Si vous passez par les décaissements qui se produisent, il est très proche – et dans certains produits même plus élevé que – les niveaux pré-Covid… Ce qui doit vraiment revenir, c’est le remboursement d’un pourcentage de clients qui continuent à être en souffrance . L’exigence commerciale est revenue au fur et à mesure que les choses ont commencé à s’ouvrir… Nous répondons également à une demande refoulée dans certains segments.

Le stress est-il surtout visible dans le segment de la microfinance ou le voyez-vous également dans d’autres produits?

Dans d’autres produits, l’efficacité de la collecte est revenue à 90% et plus. Dans le segment de la microfinance, il était d’environ 82% en décembre. Nous avons vu qu’il y a eu une amélioration à cet égard également. Ainsi, bien que les transactions de petite taille reviennent généralement à l’habitude de payer, elles ne seront pas vraiment en mesure de couvrir les cotisations passées de deux à trois mois. Donc, tant qu’ils paient, cela indique que les clients finiront par être de bons clients, sauf que pour un prêt de deux ans, ils finiront par payer dans deux ans et trois mois ou quatre mois. La voie à suivre pour les prêteurs, en particulier dans ce segment, consiste à retenir les clients et à les aider à gérer le problème plutôt que de traiter l’ensemble de la relation comme une relation prêteur-emprunteur. Nous faisons certainement cela.