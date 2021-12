Le stress des petits segments des banques du secteur public est une préoccupation majeure, selon un rapport sur la stabilité financière

À 5,03 %, la part des comptes de crédit à la consommation en souffrance dans les PSB était plus élevée que celle des prêteurs fintech (4,56 %), qui sont connus pour garantir des clients beaucoup plus risqués.

D’après les données disponibles dans la dernière édition du rapport sur la stabilité financière (FSR), des tensions importantes pourraient s’accumuler dans les portefeuilles de petits prêts des banques du secteur public (PSB). À 5,03 %, la part des comptes de crédit à la consommation en souffrance dans les PSB était plus élevée que celle des prêteurs fintech (4,56 %), qui sont connus pour garantir des clients beaucoup plus risqués.

Le rapport définit les comptes en souffrance comme ceux dont les remboursements sont en retard de 90 jours. Près d’un tiers du portefeuille des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) des PSB était sous tension en septembre 2021, avec un ratio brut d’actifs non performants (ANP) à 18,5% et le livre des comptes spéciaux (SMA) à 14,9 %. Les OSP ont vu 12,7 % de leurs créances sur cartes de crédit se détériorer, contre 3,1 % pour les banques privées.

Certains analystes sont d’avis que les ratios NPA plus élevés dans les livres des PSB sont le reflet de leur composition particulière. Jindal Haria, directeur, India Ratings and Research, a déclaré qu’un ratio NPA élevé dans le livre des MPME était une caractéristique de longue date des PSB. « Les PSB doivent participer à certains programmes de prêt obligatoires – par exemple les groupes d’entraide (SHG), la carte de crédit Kisan (KCC) – ainsi que les prêts à l’éducation (domestiques), qui ne sont pas obligatoires mais difficiles à refuser. Ceux-ci ne sont généralement pas garantis et appartiendraient aux catégories des subprimes ; ils ont traditionnellement un ratio GNPA de plus de 10% », a-t-il déclaré.

Les défauts de paiement des fintech semblent également inférieurs car les prêteurs new age sont beaucoup plus agressifs dans la radiation des créances douteuses que les PSB, a déclaré Haria. « Compte tenu de ces facteurs, de la part plus faible des prêts non garantis par rapport aux banques privées et de la base plus faible du GNPA des consommateurs pour les banques privées, les PSB ont en fait connu une détérioration moindre du financement de détail par rapport aux banques privées », a déclaré Haria.

À l’avenir, cependant, il pourrait y avoir des difficultés pour les PSB alors que les dérogations réglementaires pour aider les emprunteurs touchés par la pandémie se déroulent. Lors des deux vagues de Covid-19, la banque centrale avait annoncé des cadres de résolution (RF) 1.0 et 2.0. Alors que la restructuration des grands comptes sous RF 1.0 pourrait être invoquée d’ici le 31 décembre 2020 et mise en œuvre dans les 180 jours à compter de la date d’invocation, ils ont jusqu’au 30 septembre 2022 pour atteindre les paramètres opérationnels.

Cependant, les comptes restructurés sous RF 2.0 pour les particuliers, les petites entreprises et les MPME pouvaient être invoqués avant le 30 septembre 2021, et le plan de résolution devait être mis en œuvre dans les 90 jours suivant la date d’appel. Les comptes dont la restructuration échouerait pourraient commencer à affluer dans les livres NPA des banques en 2022. « Alors que les mesures de soutien commencent à se dérouler, certains de ces comptes restructurés pourraient nécessiter un provisionnement plus important de la part des banques au cours des prochains trimestres », a déclaré la RBI dans son rapport sur les tendances et les progrès plus tôt. cette semaine.

Selon le FSR, la restructuration globale des prêts aux MPME autorisée dans le cadre du programme de mai 2021 a montré un retrait important. Les PSB ont restructuré des prêts d’une valeur de 23 861 crores et les banques privées ont refondu des comptes d’une valeur de 18 887 crores de Rs dans le dernier cadre.

Le FSR a souligné que le portefeuille des MPME des PSB et des banques privées indique une accumulation dans les catégories NPA et SMA-2 en septembre 2021 par rapport à mars 2021. « De plus, la transition des emprunteurs MPME à faible et moyen risque vers la catégorie à haut risque reste remarquable », indique le rapport. Les comptes SMA-2 sont ceux dont les remboursements sont en souffrance depuis 61 à 90 jours.

Les analystes voient davantage de détérioration dans les coulisses si la menace d’une nouvelle vague de pandémie se matérialise. Emkay Global Financial Services a déclaré jeudi dans un rapport qu’une vague sévère similaire à la seconde pourrait constituer un risque significatif pour la croissance et la qualité des actifs autrement fragiles. « Les récentes normes de la RBI, principalement pour les NBFC, consistant à étiqueter quotidiennement les NPA et à mettre à niveau les comptes uniquement sous réserve de la compensation en retard peuvent avoir un impact limité sur les banques, à l’exception de quelques banques privées régionales (comme City Union Bank) et PSB, qui ne sont pas entièrement conforme », indique la note.

Les PME et la microfinance restent les segments les plus vulnérables, et donc les banques avec une exposition relativement plus élevée à ces segments, telles que les PSB, Bandhan Bank, Ujjivan Small Finance Bank, IndusInd Bank, Axis Bank, RBL Bank, City Union Bank et DCB Bank, pourraient être à un risque de qualité d’actif relativement plus élevé, selon le rapport Emkay.

