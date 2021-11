Le stress peut causer ces 6 problèmes de peau | La vie

Les stress C’est un processus naturel qui répond à notre besoin d’adaptation à l’environnement ; mais elle est nocive si elle est très intense ou dure dans le temps, car elle peut devenir un problème chronique.

Quelle que soit la raison, le stress est auto-causé. Le travail, l’argent, le partenaire, la famille sont des facteurs qui provoquent l’apparition de certains des symptômes les plus courants du stress tels que les maux de tête, les douleurs musculaires, l’anxiété et, dans de nombreux cas, la dépression.

Tout le monde l’obtient de temps en temps et tout le monde le fait différemment. Par conséquent, il est très important prêtez attention aux signaux que votre corps vous offre.

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec un moniteur d’activité physique, un capteur de fréquence cardiaque et une mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

L’une des plus évidentes est celle qui se reflète dans la peau, qui est clairement affectée lorsque nous subissons des pics de stress dans notre vie.

La situation vécue pendant la pandémie a beaucoup affecté la peau, selon Business Insider Espagne María Latasa Barros, membre du Dermopharmacie de l’Ordre des Pharmaciens de Castellón.

Comment il assure Gerardo Martín, chef du service de dermatologie à l’hôpital Virgen del Mar, Sanitas, sans aucun doute une augmentation significative des consultations pour des épisodes de stress et des problèmes qui en découlent a été constatée.

Cet impact émotionnel s’ajoute à tous les problèmes liés au matériel de protection – utilisation de masques, EPI et solutions alcoolisées – qui ont également aggravé les problèmes de peau, selon l’expert.

« Nous sommes très conscients de la rôle du stress psychosocial dans l’exacerbation des maladies de la peau. En fait, c’est souvent le premier facteur déclenchant que les patients mentionnent lorsqu’ils nous le demandent », précise-t-il.

Cela déclenche une série de réactions dans le corps dans lesquelles le système nerveux interagit avec le système hormonal et le système immunitaire, c’est pourquoi différents symptômes apparaissent qui sont liés à des périodes de plus grand stress.

Comme l’explique Latase, il s’agit d’une fonction barrière altérée, de sorte que la peau devient plus vulnérable.

Ainsi, il y a une modification de l’augmentation du sébum due aux androgènes et de la participation de médiateurs tels que le cortisol, l’adrénaline et l’histamine qui ils déclenchent des processus allergiques et inflammatoires qui font apparaître diverses pathologies.

Acné

L’acné est l’une des maladies de la peau les plus courantes. Près de 80 % des adolescents de 13 à 18 ans en souffrent, ce qui représente 25 % des visites chez le dermatologue selon l’Association espagnole de pédiatrie.

Le stress émotionnel augmente la libération de médiateurs neuroendocriniens tels que les hormones CRH et ACTH, qui à leur tour induisent la libération de cortisol.

« Ce cortisol génère des réponses multiples dans certaines structures cutanées telles que la glande sébacée, générant une séborrhée, ce qui aggrave considérablement les poussées d’acné », explique Martín.

Selon l’étude Global Burden of Disease, entre 12% et 22% des femmes adultes ont souffert de cette pathologie à un moment de leur vie.

L’acné englobe à la fois les pores obstrués, appelés points noirs, points blancs ou boutons, comme les grain et les bosses plus profondes comme kystes ou pustules. Les zones les plus fréquentes pour son apparition sont le visage, le cou mais aussi les épaules, la poitrine ou encore le dos.

Dématite séborrhéique

La dermatite séborrhéique est une affection cutanée courante qui affecte principalement le cuir cheveluBien qu’il puisse également affecter les zones grasses du corps, telles que le visage, les côtés du nez, les sourcils, les oreilles, les paupières et la poitrine.

Il se manifeste sous la forme de plaques de peau grasse couvertes d’écailles blanches ou jaunespeau et pellicules rougies et persistantes sur le cuir chevelu, les cheveux, les sourcils, la barbe ou la moustache

La dermatite atopique

La dermatite atopique (également connue sous le nom d’eczéma) est une maladie chronique qui provoque une inflammation et une irritation de la peau, ce qui provoque de très fortes démangeaisons.

Lorsque vous grattez la peau pour soulager la sensation se produit rougeur, gonflement, gerçures, écoulement d’un liquide clair, croûtes et squames.

Dans la plupart des cas, il y a des poussées ou des moments où la maladie s’aggrave, suivies de rémissions ou de moments où la peau s’améliore ou les symptômes disparaissent complètement.

Psoriasis

Causes du psoriasis plaques démangeaisons ou douloureuses de peau épaissie et rougie avec des écailles argentées.

Cette maladie survient généralement sur les épaules, les genoux, le cuir chevelu, le dos, le visage, la paume des mains et la plante des pieds, mais aussi sur d’autres parties du corps.

Le psoriasis peut persister longtemps, même si les symptômes vont et viennent, mais Des facteurs comme le stress peuvent les aggraver.

Des niveaux élevés de cortisol ont été associés à des poussées plus persistantes et à de moins bonnes réponses au traitement, selon le Dr Martín.

Rosacée

La rosacée c’est une maladie chronique qui provoque des rougeurs de la peau et des boutonsgénéralement sur le visage.

Un autre de ses effets sur la peau est qu’il peut la rendre plus épaisse (généralement sur le front, le menton et les joues), en plus de provoquer des problèmes oculaires tels que rougeurs, sécheresse et démangeaisons.

Pire cicatrisation

Le stress peut réduire considérablement la vitesse de guérison, ce qui est associé à une sensibilité accrue aux micro-organismes opportunistes et à la probabilité de cicatrices.

Une étude de 30 ans menée par l’Université de l’Ohio indique que les personnes qui subissent une intervention chirurgicale doivent éviter le stress afin que leurs plaies guérissent plus rapidement.

Comme révélé, une simple discussion de couple d’une demi-heure retarde d’une journée la cicatrisation d’une plaie.

Existe-t-il un moyen de le prévenir ou de le traiter facilement ?

Comme le souligne Latasa, une bonne prise en charge dermopharmaceutique est indispensable pour gérer ces pathologies cutanées et réduire la fréquence des épidémies.

Aujourd’hui, précisément à cause de la importance du stress comme déclencheur de graves altérations du corps, il existe de nombreuses recherches sur son mécanisme d’action, selon l’expert

« On a toujours parlé de l’axe cerveau-peau, mais de nouvelles études sur le microbiome cutané suggèrent que les déséquilibres induits par le stress dans l’intestin peuvent grandement contribuer à exacerber ces troubles dermatologiques », ajoute-t-il.

Pour améliorer les impacts cutanés du stress psychologique, Latasa recommande de le traiter de manière holistique, y compris des facteurs tels que l’alimentation, l’exercice, les pratiques qui favorisent la relaxation et les habitudes de sommeil.

Pour agir directement, Martín recommande une hydratation adéquate qui aide à maintenir une fonction barrière optimale de la peau, en évitant les dommages causés par les agents externes.

Une autre option appropriée est l’application topique de substances antioxydantes telles que la vitamine C, la vitamine E et la niacinamide.

« L’effet antioxydant empêche d’autres dommages causés par le stress oxydatif induite dans des pathologies précédemment décrites et produit de l’inflammation et des altérations causées par des substances libérées dans les processus de stress », explique-t-il.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Gómez Bobillo.