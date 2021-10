Le stress thermique poussera les réfugiés climatiques à fuir la chaleur mortelle

14/10/2021 à 19h00 CEST

Dans la région canadienne de la Colombie-Britannique, à 260 kilomètres au nord-est de la ville de Vancouver, la ville de Lytton s’est installée.

Fondée au milieu du XIXe siècle par des chercheurs d’or, cette région était à l’origine la patrie de la tribu indienne Ntlakyapamick, qui a prospéré pendant des siècles en s’adaptant très bien à l’environnement froid de l’endroit.

Ils étaient des pêcheurs de saumon, des chasseurs, des cueilleurs et des bergers qualifiés, car les basses températures limitaient leur agriculture à quelques espèces capables de pousser pendant les quelques mois d’été doux.

Étonnamment, le dernier dimanche de juin de cette année, une vague de chaleur inhabituelle s’est déclenchée à Lytton, atteignant la température la plus élevée jamais enregistrée dans tout le Canada : 49,6 degrés Celsius.

Le pire était que ces maximes étaient maintenues pendant des jours. De nombreuses personnes ont commencé à souffrir d’un coup de chaleur et la zone a été expulsée.

De la chaleur au feu

C’était totalement impensable dans un endroit si loin au nord. Mais les problèmes ne faisaient que commencer.

Au troisième jour de la canicule, des vents violents ont frappé la région. Puis un terrible incendie de forêt s’est déclaré. À peine 15 minutes après son déclenchement, le feu s’est propagé à une vitesse jamais vue auparavant. Plus de 90 % de la ville de Lytton a été totalement détruite.

Le cas de Lytton (situé à une latitude de 50º 13,5’N) est un exemple surprenant de la façon dont le réchauffement climatique affecte avec des conséquences désastreuses des endroits qui sont encore beaucoup plus au nord que le point le plus septentrional de l’Espagne (l’Estaca de Bares à une latitude de 43º 47,2’N).

Le réchauffement climatique nous affecte tous, même les pays riches du premier monde comme le Canada. Et que le continent américain est aujourd’hui l’un des endroits les moins touchés par ce réchauffement.

Mais ce qui est encore pire, c’est que le réchauffement climatique détruit de vastes zones de pays pauvres en ressources, comme ceux du Sahel, qui n’étaient pas responsables de la libération massive de gaz à effet de serre.

Il y a le paradoxe que de nombreux pays à peine responsables du réchauffement climatique sont les plus touchés par ses conséquences.

C’est un problème de santé publique

L’essence du problème est que nous pensons que le réchauffement climatique est un problème environnemental. Et la dégradation de l’environnement nous inquiète un peu car elle nous semble quelque chose d’éthéré, difficile à préciser.

Mais nous nous trompons. Le réchauffement climatique est avant tout un problème de santé publique extrêmement grave. Plus précisément l’un des plus grands.

Et il ne faut pas attendre.

Au cours de ce siècle, le stress thermique a tué plus de 5 millions de personnes par an dans le monde.

Jusqu’à présent ce siècle, les températures extrêmes ont tué 20 fois plus de personnes que Covid-19. Et le nombre de morts dues à la chaleur augmente énormément avec le temps.

Le danger du stress thermique

Le grand nombre de décès causés par le stress thermique a conduit des centaines de scientifiques à travailler sous la coordination de la Société internationale de biométéorologie pour créer l’indice climatique thermique universel (UTCI).

Et en utilisant le modèle thermophysiologique le plus avancé (le modèle UTCI-Fiala), les chercheurs peuvent évaluer avec une précision énorme le stress thermique que subissent les humains en fonction de paramètres météorologiques tels que la température, l’humidité, le vent ou le rayonnement.

Les résultats obtenus sont bien plus inquiétants qu’on ne le pensait.

Pour avoir une idée du risque réel que nous courons du fait du stress thermique, il vaut la peine d’entrer dans les chiffres. Pour simplifier, nous nous limiterons à analyser les 3 paramètres les plus importants : la température, l’humidité et le temps d’exposition.

En dessous de 27ºC degrés et avec moins de 80% d’humidité relative nous sommes dans des conditions idéales pour la santé, mais seulement en dépassant les 30ºC dans des conditions d’humidité relative élevée, ou 34ºC dans les environnements les plus secs, nous commençons déjà à subir un stress thermique dangereux.

Le stress thermique a des effets aigus à court terme qui peuvent nous tuer ou nous envoyer aux soins intensifs seulement après quelques heures d’exposition à des températures élevées, selon les conditions environnementales et notre condition physique.

Des données qui nous poussent à la limite

Après avoir analysé des centaines d’épisodes de chaleur mortelle affectant des millions de personnes, les expositions prolongées au-dessus de 50 °C avec une très faible humidité sont connues pour être mortelles même pour les personnes jeunes et en bonne santé.

Des périodes d’environ 3 jours dans ces conditions sont mortelles pour la grande majorité des gens.

Mais à mesure que l’âge augmente, ou qu’il y a des facteurs qui dégradent la santé, ou pour les jeunes enfants, la mort survient après des expositions beaucoup plus faibles, de quelques heures seulement.

Le plus gros problème se produit dans des conditions d’humidité relative élevée. Ainsi, la température que nous pouvons endurer avant de mourir de stress thermique est beaucoup plus basse.

Par exemple, des températures aussi basses que 32 °C avec une humidité relative de 100 % exposent la personne en bonne santé à un risque de mort extrême après des expositions aussi courtes que 6 heures.

Des études très rigoureuses sur des millions de cas ont révélé la recette pour ne pas se mettre en danger de mort par la chaleur :

Evitez toujours les conditions environnementales supérieures à 30 °C avec une humidité relative de 100 % 35 °C avec plus de 80 % d’humidité 40 ° avec plus de 50 % d’humidité 45 °C avec plus de 20 % d’humidité

Bien que nous ne le sachions pas, dans de nombreux endroits en Espagne, les conditions environnementales dépassent ces valeurs plusieurs fois par an, nous soumettant à des conditions de stress thermique qui mettent nos vies en danger.

Réfugiés climatiques fuyant la chaleur

Aujourd’hui, un peu plus de 12% de la surface de la terre est inhabitable en raison de la chaleur extrême.

Mais la surface que le réchauffement climatique rend inhabitable augmente considérablement d’année en année.

On estime que d’ici la fin du siècle, même si l’on peut limiter immédiatement les émissions de CO2, 18% de la Terre sera inhabitable en raison de la chaleur extrême.

Mais il nous est quasiment impossible de pouvoir limiter nos émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à court terme.

Et pour continuer avec le rythme actuel, d’ici l’an 2100, environ un quart de la surface de la Terre sera inhabitable à cause de la chaleur.

De vastes régions de notre pays entreront dans cette catégorie.

D’ici là, les plus grandes vagues de migrants se produiront, qui seront des réfugiés climatiques fuyant la chaleur mortelle au lieu de personnes qui aspirent à mener une vie meilleure.

Cela raccourcit déjà la vie dans trop de domaines

Mais nous n’avons même pas besoin d’aller dans des situations aussi extrêmes pour que le stress thermique, même s’il ne nous tue pas immédiatement, raccourcisse considérablement notre espérance de vie.

En ce sens, les résultats sont impressionnants. Vivre dans des zones chaudes avec une humidité élevée réduit l’espérance de vie jusqu’à plus de 15 ans.

Bien que nous ne nous en rendions pas compte, nous commençons à subir un stress thermique supérieur à 30 °C.

Les enfants de moins de 5 ans, les personnes de plus de 60 ans et les malades chroniques sont extrêmement vulnérables à ce stress.

Dans la plupart de notre pays, les conditions qui produisent un stress thermique sévère et qui pourraient même nous tuer sont largement surmontées pendant de nombreux jours de l’année.

Malheureusement, nous sommes encore très peu conscients d’un tel danger.

Nous devons prendre conscience des risques graves pour notre santé. En Europe, de nombreux jeunes enfants sont déjà morts de stress thermique.

N’oublions pas que le rejet de gaz à effet de serre dans l’atmosphère n’est pas seulement un problème environnemental. C’est avant tout l’un des plus grands risques connus pour la santé publique.