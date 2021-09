Le studio Bugsnax Young Horses passe à la semaine de travail de quatre jours

Axios a rapporté que Bugsnax le développeur Young Horses est passé à une semaine de travail de quatre jours en juillet. L’équipe de huit personnes a ajusté son flux de travail pour s’adapter à des semaines de travail de quatre jours et 32 ​​heures afin de lutter contre le besoin de craquer et d’aider au bien-être de l’équipe.

« Autant donner aux gens la tranquillité d’esprit qu’ils peuvent se détendre en faisant leur propre activité pendant leur temps libre que de faire en sorte que quelqu’un se sente coupable de le faire au travail », a expliqué le cofondateur et président de Young Horses, Phil Tibitoski. “Nous savons ce que nous devons faire et quand, ou nous établissons notre propre calendrier et les choses se font quand elles sont faites.”

Crunch a été un problème permanent dans le développement de jeux, la prise de conscience de la pratique remontant à l’époque d’EA Spouse. Cela continue d’être un énorme problème dans l’industrie du jeu, avec de nombreux studios de renom se résignant à devenir une réalité inévitable du développement de jeux. Tibitoski reconnaît que la raison pour laquelle ils ont pu mettre en œuvre ces changements est qu’il s’agit d’un studio plus petit : « « C’était plus facile pour nous de mettre en œuvre parce que mesurer la production de notre petite équipe est simple par rapport à ces grands studios, donc notre période d’essai et la prise de décision est plus rapide qu’un studio qui doit obtenir l’adhésion de tant de départements et d’investisseurs.” Pourtant, de nombreux développeurs de premier plan repoussent le resserrement, y compris les plus grands studios.

Bien que sa politique de semaine de travail de quatre jours n’ait été mise en œuvre que récemment, Young Horses disposait déjà de semaines de travail de 35 heures avant sa mise en œuvre, ce qui ne semblait pas nuire à la sortie du studio de jeux cool, étranges et sincères.

Bugsnax est maintenant disponible pour PS5, PS4 et PC.