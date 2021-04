Le studio de bien-être de LA qui a vu sa croissance au milieu du COVID-19 – WWD

La pause prend de l’ampleur.

Après avoir ouvert ses portes à West Los Angeles – à la lisière de Venise et de Culver City, en Californie – le studio de bien-être dévoile son deuxième emplacement cette semaine près de West Hollywood. Et grâce à la clôture de 2 millions de dollars de financement l’année dernière, les cofondateurs John Klein et Jeff Ono prévoient d’investir dans deux autres espaces dans la région de Los Angeles l’année prochaine – et de se développer au-delà.

«Nous allons entreprendre dans les trois à quatre prochains mois une augmentation plus importante, peut-être plus institutionnelle, pour vraiment commencer à étendre cette marque», a déclaré Ono. «L’année prochaine, nous commencerons à examiner les villes en dehors de Los Angeles, [like] San Francisco et New York. Austin, Scottsdale, ces marchés nous viennent vraiment à l’esprit en tant que points d’atterrissage potentiels pour nous. »

Ono et Klein sont tous deux d’anciens dirigeants d’Equinox qui ont des racines à Los Angeles. Leur objectif pour Pause depuis le début a été de créer l’accessibilité au bien-être, en offrant des services à partir de 30 $.

«La principale passion derrière Pause est la capacité pour nous de rassembler des personnes de tous les horizons», a déclaré Ono. «Lorsque vous avez terminé avec un service, [clients] peut en quelque sorte s’asseoir [in a meditation room] et se faire servir une délicieuse tisane. Ils se détendent en quelque sorte, et j’aime le fait que lorsque je suis passé devant cette pièce et que je me suis mis la tête là-dedans, à tout moment, cela pourrait être un avocat d’entreprise avec un skateur professionnel, un instituteur, un agent de sécurité. Et ces quatre personnes différentes de différents domaines de la vie vivent la même chose, c’est-à-dire qu’elles veulent se sentir mieux, être meilleures et optimiser leur santé.

C’était avant la pandémie. Pendant COVID-19, l’équipe a étalé ses sessions de service pour laisser plus de temps pour le nettoyage et pour que les visiteurs ne se croisent pas. Pourtant, l’entreprise a grandi.

«Au cours des six derniers mois de l’année dernière, nous avons constaté une croissance de 24% du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre», a déclaré Ono, ajoutant que 50% des clients étaient de nouveaux clients. Selon l’entreprise, les revenus devraient augmenter de 400% au cours des deux prochaines années.

«Cela a été vraiment fascinant au cours de l’année écoulée en termes de croissance et d’utilisation de notre entreprise», a poursuivi Ono. «Nous avons essentiellement vu plus de nouveaux clients et une utilisation plus fréquente de nos clients existants augmenter vers le troisième mois de la pandémie. C’est vraiment une ascension depuis lors.

Fournissant une thérapie de flottaison, une thérapie par sauna infrarouge, une thérapie par vitamines IV, entre autres services de bien-être, le modèle commercial ne nécessite ni thérapeutes ni instructeurs.

«C’est un modèle à faible main-d’œuvre», a-t-il ajouté. «Nous avons une équipe de semi-experts chaleureux et amicaux qui vous raccompagnent dans votre chambre.»

Le nouvel emplacement de 3 600 pieds carrés compte 10 employés, ce qui porte son équipe à environ 20. Il est situé au 937 North Sycamore Avenue.