Le studio de cinéma indien Zee Studios s’est associé à Nftically pour lancer le premier NFT Drop sur Polygon Blockchain

Le studio de cinéma indien Zee Studios a annoncé qu’il s’était officiellement associé à la plate-forme Software as a Service (SaaS) pour lancer son premier drop de jeton non fongible (NFT) sur la blockchain Polygon.

Zee Studios, une filiale du groupe Essel créée en 2012, est l’une des principales sociétés de médias de contenu de divertissement opérant dans plus de 190 pays.

Zee Studios a révélé qu’il publierait le NFT d’une affiche signée dans un film de comédie policière de mariage intitulé “Suraj Pe Mangal Bhari”, avec le support technique fourni par NFTically, qui serait inclus dans le cadre de cette “Zee Studios Collection”. .

Zee Studios CBO Shariq Patel a déclaré que :

« C’est un tournant pour nous de devenir le premier studio de cinéma indien à lancer NFT, et cette initiative s’inscrit dans nos plans futurs. Zee Studios fournira la NFT aux cinéphiles et aux collectionneurs grâce à son référentiel d’une solide gamme de contenu cinématographique. »

NFTically est une entreprise qui peut lancer son propre NFT unique pour toutes sortes de célébrités à travers le monde, y compris des célébrités, des influenceurs, des joueurs, des clubs et des entreprises, sans l’aide d’aucune connaissance technique.

Toshendra Sharma, PDG et fondateur de NFTically, a déclaré que NFTically s’est toujours engagé à améliorer la sensibilisation et l’éducation du public à NFT et à créer une plate-forme facile à utiliser pour le public en se connectant avec ses objets préférés, y compris les collections et les artistes. et autres travaux.

Il a ajouté que :

“Compte tenu de notre relation profonde et durable avec l’art, la culture et l’émotion, l’Inde a le potentiel pour être l’épicentre du soulèvement NFT. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de Zee Studios sur le lancement de leurs premiers NFT. “.

Source de l’image : Shutterstock