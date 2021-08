Le studio de jeux MATIC lance la nouvelle plateforme Cricket NFT

in

Polygon MATIC / USD est une plate-forme de développement et de mise à l’échelle d’infrastructure Ethereum qui permet la création de plusieurs types d’applications via son SDK Polygon.

De plus, nous avons également constaté une croissance considérable en ce qui concerne la popularité des cartes à collectionner et des souvenirs de jetons non fongibles (NFT).

NFT Collectibles comme catalyseur de croissance

Polygon a lancé Polygon Studios, dans le but de se concentrer sur l’avancement des jeux blockchain et NFT.

Le 12 août, Polygon a annoncé qu’il intégrerait Rario, qui est une plate-forme NFT sous licence officielle qui permet aux fans de collecter et d’échanger certains des moments les plus emblématiques de l’histoire du cricket.

La plate-forme elle-même est associée à de nombreuses ligues, notamment la Caribbean Premier League, la Lanka Premier League et des stars du cricket comme Faf Du Plessis et Zaheer Khan.

De plus, PolygonPunks a été lancé et est devenu le premier NFT « punk » au monde sur le réseau Polygon, qui a été inspiré par la collection CryptoPunks de NFT basée sur Ethereum, ainsi que par Solpunks et Bunks.

Le nombre de PolygonPunks est limité à 10 000, ce qui leur confère rareté et valeur.

De tout cela, nous pouvons voir que Polygon (MATIC) parie sur le NFT et les objets de collection. En d’autres termes, elle a l’intention de devenir la plate-forme de référence en matière d’objets de collection, ce qui a le potentiel d’augmenter son offre en circulation, ainsi que l’utilisation de la blockchain.

Plus les collectionneurs décident de s’y mettre, plus son prix est élevé.

Donc, la question qui préoccupe tout le monde en ce moment est la suivante : dois-je investir dans Polygon (MATIC) ?

Faut-il investir dans Polygon (MATIC) ?

Le 13 août, Polygon (MATIC) valait 1,42.

Pour avoir une idée de la valeur réelle de ce jeton, nous devons le comparer à d’autres moments de la valeur spécifique du jeton.

Par exemple, son plus haut historique était le 18 mai, où il valait 2,62 $. Cela signifie que sa valeur le 13 août peut être considérée comme une baisse de 45% par rapport à son plus haut historique.

Cela nous donne également une idée de la croissance que nous pouvons attendre du jeton dans un proche avenir.

Cela étant, lorsque nous analysons sa performance en juillet, nous pouvons voir que le 7 juillet, il a atteint son plus haut niveau en termes de valeur à 1,16 $, mais le 20 juillet, il est tombé à seulement 0,64 $.

Il s’agit d’une baisse de 81% tout au long du mois. Cela étant, sa valeur le 13 août représente toujours une augmentation de 22% par rapport au point le plus élevé du prix qui a augmenté en juillet.

Avec tout cela à l’esprit et la récente poussée pour NFT et les objets de collection numériques, nous pouvons nous attendre à ce que de nombreux collectionneurs se joignent et commencent à utiliser Polygon.

Dans cet esprit, ainsi que sa croissance historique, nous pouvons nous attendre à ce que son prix atteigne 1,84 $ d’ici la fin août.

