Le studio de Seattle Polyarc révèle “Moss: Book II”, une suite de son aventure VR 2018 primée

Polyarc, l’équipe basée à Seattle à l’origine du jeu d’aventure VR primé de 2018, Moss, produit une suite.

La nouvelle est arrivée jeudi lors de la dernière émission State of Play de Sony, une diffusion en direct semi-régulière qui met en évidence les nouveaux jeux et les actualités à venir pour la plate-forme PlayStation.

Fondée en 2015 par d’anciens employés de Bungie, Polyarc vient de remporter un financement de 9 millions de dollars de l’année dernière, que Polyarc avait marqué pour travailler sur plusieurs nouveaux projets à la fois, ainsi que pour se lancer dans la réalité augmentée.

Dans Moss, le joueur a joué le rôle du « lecteur », qui est tombé sur un livre de contes magique qui les a transportés dans un nouvel univers. Là, le lecteur a fait équipe avec Quill, une souris anthropomorphe dans une quête pour sauver son oncle Argus.

Moss: Book II reprend immédiatement après les événements du jeu original. Quill a atteint son objectif initial et Argus est libre. Cependant, cela lui a mis une cible dans le dos, et un «tyran ailé» sans nom est maintenant après elle spécifiquement. Quill, avec l’aide d’Argus et du Lecteur, est traquée, et c’est à vous de l’aider à s’échapper du château qui était autrefois la prison d’Argus.

En tant que lecteur, les joueurs peuvent à la fois contrôler Quill et le monde qui l’entoure, en utilisant la nature manipulable de la réalité virtuelle pour changer de perspective et interagir avec l’environnement. Vous jouez en quelque sorte le héros et le narrateur en même temps, où Quill gère les combats pendant que vous l’aidez à résoudre des énigmes.

Plus important encore, Quill est tout à fait conscient que vous existez et communiquera occasionnellement avec le joueur via la langue des signes américaine non traduite. Le résultat, selon Polyarc, est que les joueurs ont «créé un lien extraordinaire» avec Quill en tant que personnage. Jouer à Moss donne l’impression de construire un partenariat avec votre petit copain souris virtuel.

« D’innombrables e-mails, tweets, flux et publications de fan art nous ont donné l’impression d’avoir créé quelque chose de spécial », a déclaré Josh Stiksma, directeur du design chez Polyarc, dans un communiqué de presse. « Nous avons depuis mis tout notre cœur pour faire en sorte que le livre II soit une digne continuation du voyage de Quill. »

Quill est de retour et elle est chassée ! Moss: Book II annoncé lors du State of Play de @PlayStation.#Moss #BookII #Quill #Polayrc #PSVR #VideoGames #VR #StateOfPlay pic.twitter.com/nJAB2zAtIL – Moss (@PolyarcGames) 8 juillet 2021

Moss: Book II n’a pas de date de sortie prévue au moment de la rédaction. Ni Polyarc ni Sony n’ont fait d’annonce concernant les plates-formes prévues pour le livre II, mais son annonce lors d’une émission State of Play suggère qu’il, comme le Moss original, aura une période d’exclusivité sur la plate-forme PlayStation VR.

Polyarc a été fondé par Tam Armstrong, Danny Bulla et Chris Alderson, qui sont tous d’anciens employés du développeur indépendant Bungie basé à Bellevue, Wash. Tous les trois ont travaillé sur le Destiny original chez Bungie.