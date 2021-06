Le studio de Steven Spielberg vient de signer un gros nouveau contrat de film avec Netflix – .

Netflix et Amblin Partners ont choqué l’industrie lundi en annonçant un partenariat qui verra le studio de cinéma et de télévision dirigé par le réalisateur Steven Spielberg produire plusieurs nouveaux films par an pour le service de streaming. Comme indiqué dans un communiqué de presse, les deux sociétés ont déjà collaboré sur The Trial of the Chicago 7 d’Aaron Sorkin et travaillent actuellement pour mettre le film de Bradley Cooper sur Leonard Bernstein, Maestro, au service de streaming.

Comme le note Variety dans un rapport sur le partenariat, Amblin et Universal ont un pacte similaire, et ils continueront à travailler ensemble dans les années à venir, mais désormais Amblin fera également au moins deux films par an pour Netflix. Spielberg pourrait même diriger certains des films qui se retrouveront sur le service de streaming de Netflix, mais aucun détail sur les futurs projets n’a été révélé.

Voici ce que le président d’Amblin Partners, Steven Spielberg, avait à dire à propos de l’accord avec Netflix :

«Chez Amblin, la narration sera à jamais au centre de tout ce que nous faisons, et dès la minute où Ted et moi avons commencé à discuter d’un partenariat, il était tout à fait clair que nous avions une opportunité incroyable de raconter de nouvelles histoires ensemble et d’atteindre le public de nouvelles manières. Cette nouvelle avenue pour nos films, aux côtés des histoires que nous continuons à raconter avec notre famille de longue date chez Universal et nos autres partenaires, sera incroyablement enrichissante pour moi personnellement puisque nous allons nous lancer avec Ted, et j’ai hâte de commencez avec lui, Scott et toute l’équipe Netflix.

Le PDG de Netflix, Ted Sarandos, a ajouté dans un communiqué : « Steven est un visionnaire et un leader créatif et, comme tant d’autres dans le monde, mon enfance a été façonnée par ses personnages mémorables et ses histoires qui ont été durables, inspirantes et éveillées. Nous avons hâte de travailler avec l’équipe d’Amblin et nous sommes honorés et ravis de faire partie de ce chapitre de l’histoire cinématographique de Steven.

Netflix a mis un point d’honneur à travailler avec certains des créateurs les plus célèbres de l’industrie ces dernières années, notamment Martin Scorsese (L’Irlandais), Spike Lee (Da 5 Bloods), David Fincher (Mank) et Bong Joon Ho (Okja). Sur la seule reconnaissance du nom, cependant, Steven Spielberg est difficile à surpasser, et ce sera fascinant de voir ce que lui et son équipe produisent pour Netflix.