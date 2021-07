Le studio Demon Slayer Ufotable est inculpé d’évasion fiscale – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

En juin 2020, la presse japonaise annonçait que le studio Ufotable, plus connu pour son travail sur les franchises Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba et Fate, faisait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale sur les entreprises. Ce vendredi 9 juillet, le bureau du procureur de Tokyo a publié un acte d’accusation formel contre l’étude et son fondateur Hikaru Kondo pour violation de la loi sur l’impôt sur les sociétés et de la loi sur la taxe à la consommation, respectivement, pour un montant combiné de 137 millions de yens (environ 1,24 million de dollars ).

Dans un communiqué de presse, Ufotable a reconnu l’accusation et a présenté des excuses aux fans. La société a précisé qu’elle avait déjà procédé à la rectification des déclarations fiscales confiées et payé la dette correspondante.

«Récemment, notre entreprise et notre fondateur ont été inculpés par le bureau régional des impôts de Tokyo pour violation de la loi sur l’impôt sur les sociétés. Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient causé aux fans et aux autres parties prenantes qui soutiennent notre travail.

De plus, nous déposons une déclaration fiscale modifiée selon les directives des autorités fiscales et payons le montant total de la dette. Nous profitons de cette occasion pour réaffirmer qu’Ufotable continuera de se conformer aux lois et règlements, et nous nous efforcerons d’optimiser la bonne gestion de nos ressources afin de créer un environnement de production durable pour effectuer un travail de meilleure qualité ».

Ufotable.

Source : CinéPremière