Le studio derrière Excite Truck et Excitebots a été racheté par iRacing

Monster Games, un studio que les fans de Nintendo connaîtront probablement depuis l’époque de la Wii grâce à Excite Truck et Excitebots, a été acquis par iRacing Motorsport Simulations, a-t-on annoncé.

Le développeur, qui a publié des jeux exclusivement sur les plates-formes Nintendo pendant près d’une décennie après la sortie d’Excite Truck, contribuera désormais à renforcer le portefeuille croissant de studios d’iRacing. iRacing serait la principale simulation de course sur PC sur le marché et, dans un communiqué de presse, la société note que « l’acquisition apportera un autre niveau d’expertise sous le toit d’iRacing, et renforcera la capacité de la société à apporter la plus haute qualité jeux de course au marché plus large, y compris l’espace console. »

Monster Games n’a pas travaillé aux côtés de Nintendo depuis un certain temps maintenant – son travail sur Xenoblade Chronicles 3D pour la Nintendo 3DS était la dernière fois que les deux se sont associés – mais ce nouveau partenariat garantit que le studio continuera au moins son travail avec les titres de console. Le président et propriétaire du studio, Rich Garcia, a partagé la déclaration suivante :

« Je suis vraiment enthousiasmé par l’avenir de Monster Games et d’iRacing… Nos studios se complèteront vraiment et je m’attends à voir des impacts positifs sur les deux produits. Avoir maintenant des outils et des ressources, et très franchement du temps, pour construire ces jeux et le faire avec la principale société de simulation de course sur le marché est plus qu’excitant pour moi. J’ai hâte de commencer ! »

Merci à Greatsong pour le conseil !