Le studio du Seigneur des Anneaux, Weta, crée un jeu basé sur une « IP mondiale majeure »

Le studio responsable des effets et des accessoires dans le le Seigneur des Anneaux, Avatar et Shang-Chi cinéma – Atelier Weta – a révélé que sa division de jeux travaillait sur un nouveau projet dans une « IP mondiale majeure ».

Comme indiqué sur GameSpot, une offre d’emploi pour un rôle de producteur au sein de la division des jeux de Weta Workshop est apparue en ligne, et selon le texte de l’annonce, le studio travaille actuellement sur un jeu s’inspirant de « une licence incroyablement riche et inspirante . »

« Nous recherchons un producteur pour nous aider à développer des jeux de pointe », déclare la publicité Weta Workshop. « Notre prochaine version PC est une licence incroyablement riche et inspirante qui ravira les fans et les joueurs du monde entier. Cela vous semble intéressant ? »

Le poste est basé à Wellington, en Nouvelle-Zélande, où le studio a été créé en 2012. Malgré le libellé ci-dessus qui ne mentionne qu’une version PC, le candidat producteur de jeu retenu « aidera [Weta] livrer [its] prochain projet de jeu PC et console avec une IP mondiale majeure très proche de [its] cœurs. »

Weta n’a pas encore annoncé publiquement le projet ; cette offre d’emploi est jusqu’à présent tout ce que nous avons à faire. Serait-ce un jeu du Seigneur des Anneaux ? Peut-être. Étant donné qu’Amazon travaille dur sur une série du Seigneur des Anneaux pour Amazon Prime, il serait logique qu’une sorte de projet de jeu soit lié au projet.

Il y a à peine deux semaines, Unity a acheté le studio VFX de Peter Jackson (Weta Digital) pour 1,6 milliard de dollars. Ce nouveau partenariat avec la société pourrait-il faire partie de la raison pour laquelle nous commençons à voir plus d’activité de jeu du studio ? Cela reste à voir.