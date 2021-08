Le Studio Ghibli rencontre Zelda ? Découvrez le prochain jeu à succès d’Apple Arcade, Baldo: The Guardian Owls

Si vous voulez choisir des points d’inspiration avant de vous lancer dans la création de votre jeu vidéo, autant choisir parmi les meilleurs. Existe-t-il de plus beaux films d’animation que ceux réalisés par la vénérable maison d’animation japonaise Studio Ghibli ? Ou de meilleures aventures à vivre dans le jeu que celles trouvées dans la série The Legend of Zelda de Nintendo ?

Probablement pas. Donc, entasser les deux ensemble semble être une recette infaillible pour réussir, n’est-ce pas ?

C’est ce que le studio de développement italien Naps Team espère venir de Baldo: The Guardian Owls, un mélange alchimique de visuels animés et de mécanismes classiques de Zelda, dirigé vers la plate-forme d’abonnement aux jeux mobiles Apple Arcade le 27 août, ainsi que PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch.

De GBA à Apple Arcade

L’idée du jeu a fait son chemin sous une forme ou une autre sur plusieurs plateformes – et plusieurs décennies. L’équipe Naps travaillait sur un titre Game Boy Advance appelé Dark Knight, comprenant le personnage désormais titulaire Baldo. Mais les limitations matérielles et de publication ont fait qu’il n’a jamais vu le jour.

“C’était une sorte de tentative de faire un jeu de type Zelda en 2D, et c’était vraiment très bien”, a déclaré Domenico Barba, programmeur et co-fondateur du studio à TechRadar.

« Nous avions un très bon produit, mais à ce moment-là, il n’y avait aucune possibilité de le publier, nous avons donc dû abandonner.

« Le jeu et le développement original sur GBA il y a 15 ans ont été interrompus. Il y a cinq ans, nous sommes revenus sur le projet et l’avons adapté à la nouvelle technologie et ainsi de suite. Ce n’est donc pas exactement 15 ans de développement, mais l’idée était dans l’air du studio.”

(Crédit image: Équipe Naps)

L’esprit de Dark Knight vit à Baldo, cependant.

« Fondamentalement, la mécanique reste la même. La technologie est totalement différente, car [Dark Knight] était un jeu en 2D. Les mécanismes sont fondamentalement les mêmes, donc l’exploration des donjons, le commerce, le dialogue. Nous avons juste développé une grande partie de l’histoire, du monde et des énigmes pour répondre aux attentes réelles d’un titre de ce jour.

Comme les jeux qui ont inspiré Baldo, ce sera un titre énorme. “Il y a environ 50 à 100 heures de jeu selon si vous êtes un joueur expérimenté ou si vous voulez faire toutes les quêtes secondaires, donc c’est assez énorme”, explique Barba. Développé pour plusieurs plates-formes et types d’entrée simultanément (un exploit uniquement possible grâce à la qualité du moteur Unity et de ses outils, dit Barber), il est d’autant plus impressionnant que Naps Team est composé d’un noyau de deux personnes seulement.

“La partie artistique est Fabio Capone, et la partie technique et la programmation sont tout sur moi”, confesse Barba. « Je travaille sur toutes les plateformes, c’est grâce au moteur Unity ! Au cours des cinq années de développement du noyau, il n’était pas rare que le couple travaille 12 heures par jour en standard.

“Nous avons beaucoup d’expérience avec d’autres jeux sortis sur des appareils Apple ainsi que sur des appareils Android. Je dirais que c’était assez facile, à cause de notre expérience, mais pas sans problèmes.

« Après tout, il existe désormais une compatibilité avec les joypads d’Apple : vous pouvez jouer sur mobile avec le toucher, ou vous pouvez attacher un joypad qui est le moyen le plus simple et probablement le meilleur de jouer. Il ne perd rien sur les commandes tactiles, à l’aide d’un joystick virtuel.

Ghibli rencontre Gannon

Le style artistique “était là depuis le début”, explique Barba, ajoutant que “les avancées depuis l’ACS en matière de technologie, de techniques, de technologie 3D et d’ombrage cellulaire, et, bien sûr, les talents de Fabio, [were] vraiment inspirant.

(Crédit image: Équipe Naps)

Naps Team porte alors son influence sur sa manche, faisant joyeusement référence aux puissances de l’anime et aux titres Nintendo au cours de notre conversation. Mais ce ne sont pas les seules sources d’inspiration pour Baldo : The Guardian Owls.

« Il y a beaucoup d’influence de Monkey Island là-dedans », révèle Barba. « C’est plus une question d’humour, quelques énigmes sont restées gravées dans notre mémoire. Et il y a aussi quelques camées. Il y a des endroits dans le chapitre deux où c’est un hommage direct à la série Monday Island. Mais l’inspiration principale est le Studio Ghibli et Hayao Miyazaki – c’est notre hommage à ces maîtres.

En ce qui concerne le gameplay, cependant, Naps Team a activement cherché à créer un jeu digne des comparaisons de Zelda, tout en reconnaissant Zelda comme le meilleur chien du jeu d’aventure.

“Quand ils disent, un seul est une légende, c’est vrai”, s’amuse Barba.

« Tout le monde est inspiré, mais nous sommes les seuls à être aussi proches, proches des vraies mécaniques de Zelda, car il manque quelque chose à tous les autres titres. Certains manquent d’interaction avec les gens, certains manquent de quêtes secondaires complexes, certains manquent de donjons, certains manquent de profondeur dans le monde. Il y a tellement d’éléments qui doivent se réunir.

“Bien sûr, même notre jeu est assez loin d’être un chapitre de Zelda parce que Zelda est vraiment énorme. C’est idiot de penser même être compétitif avec un tel titre. Donc, en tant que joueurs et développeurs de Zelda, nous pensons honnêtement que c’est la chose la plus proche que les gens auront jamais vue d’un jeu de type Zelda.

Assaut de donjon

Alors que l’équipe Naps reste muette sur l’histoire de Baldo, la saveur de haute fantaisie est facilement repérable dans les bandes-annonces révélées jusqu’à présent. Des champs verdoyants, des châteaux fortifiés, des forêts remplies de créatures et des cimetières hantés, avec un casting loufoque assez sauvage pour faire rougir Miyamoto, des grenouilles jouant du banjo aux chats brasseurs de potions. Les premières images révèlent également que Baldo suit plus attentivement le moule pré-Breath of the Wild Zelda, en se concentrant sur les donjons étroits.

« Vous avez de nombreuses façons de jouer et de nombreux chemins pour terminer le jeu. Pensez à un monde comme Breath of the Wild, mais avec beaucoup plus d’attention aux éléments classiques de Zelda comme les donjons », a confirmé Barber.

(Crédit image: Équipe Naps)

« Mais ne vous attendez pas à une progression linéaire dans Baldo. Il s’agit de découverte, il s’agit de parler avec les gens et d’un processus continu d’exploration et de navigation dans le monde, en découvrant de nouveaux endroits, en découvrant de nouveaux endroits, des gens. Apporter tout cela pour résoudre une quête. Vous pouvez avoir plusieurs quêtes ouvertes, atteindre différents donjons à différents moments. C’est très libérateur.

Affronter des ennemis dans Baldo: The Guardian Owls sera ouvert à de nombreuses approches, explique Barber, et ne sera pas nécessairement lié au type de progression par objets auquel adhèrent les anciens jeux Zelda.

« Le combat variera en fonction de l’expérience et de la progression du joueur dans le jeu – si vous voulez une approche de combat facile, vous pouvez partir en quête pour obtenir le meilleur équipement dont vous aurez probablement besoin. Mais comme dans tout autre RPG ou jeu en monde ouvert, vous pouvez utiliser votre épée, sans rien d’autre, et être un ninja et essayer pendant deux cents tentatives et combattre le boss. Sinon tu prends un autre chemin et choisis ton équipement et tes affaires pour aller affronter le boss facilement. Le point est, combien de temps il faut pour obtenir, progresser, tirer parti de votre équipement. C’est un équilibre à décider par le joueur. Donc, le combat peut s’étendre beaucoup, mais en fait, vous pouvez aussi y aller avec l’équipement de base.

Et bien que les joueurs ne devraient pas s’attendre à une richesse de butin semblable à celle de Diablo, la collecte de différentes armes et équipements sera un élément clé de l’attrait de Baldo.

“L’équipement n’est pas gagné uniquement en terminant des donjons”, explique Barber.

« Vous ne savez jamais ce que le donjon vous donnera. Certaines armes peuvent être gagnées dans les quêtes secondaires, il existe d’autres collections ou objets qui nécessitent un échange, et d’autres peuvent être découverts en explorant le monde. Il y a beaucoup de variété, il ne s’agit pas seulement d’améliorer votre combat. Il y a beaucoup de chemins pour augmenter votre défense, pour augmenter votre attaque. Il y a beaucoup de boucliers, d’armes supplémentaires, de potions et de nourriture et tout ce dont vous avez besoin – beaucoup d’alternatives en termes d’attaque et de défense.

La révolution du jeu mobile arrive à maturité

Regarder simplement Baldo: The Guardian Owls en mouvement, c’est voir à quel point le jeu mobile a progressé en un court laps de temps. Ce n’est pas seulement un jeu beaucoup plus ambitieux que les efforts GBA de l’équipe Naps l’étaient 15 ans plus tôt, mais le genre de jeu qui aurait été impossible à comprendre il y a même cinq ans. Le fait qu’il puisse être joué aux côtés de centaines d’autres jeux pour un abonnement mensuel à faible coût sur Apple Arcade est la preuve d’un changement de tendance en faveur du jeu mobile ces dernières années – un jeu qui ne se concentre plus uniquement sur le joueur occasionnel, mais exploiter du matériel capable de produire des jeux d’une véritable qualité de console. Baldo existe aussi facilement dans votre main que sur votre téléviseur alimenté par une console gonflée.

(Crédit image: Équipe Naps)

“Il y a quelques années, il y avait une culture totalement différente dans les jeux mobiles, mais en fait, cela change et cela change très rapidement”, explique Barber.

« Avec les services de cloud gaming, avec des services comme Apple Arcade, avec aussi le Steam Deck, quelque chose vous dit que tout devient mobile parce que c’est devenu plus facile. Probablement que même Sony reviendrait un jour au mobile. Je vois donc qu’il est vraiment possible que même les gros jeux obtiennent des adaptations mobiles. Le marché va dans deux directions différentes, à savoir les titres énormes pour la prochaine génération, puis les titres mobiles pour une génération comme la Nintendo Switch ou les appareils mobiles, qui fonctionnent très bien et ont maintenant de bonnes fonctionnalités d’entrée.

Que ce soit à l’arrière d’un bus ou devant un téléviseur grand écran, Baldo: The Guardian Owls semble être toute une aventure, et une aventure qui pourrait encore s’avérer à la hauteur de sa noble inspiration.

Note de l’éditeur : cette interview a été modifiée pour plus de clarté et de concision.