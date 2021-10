Le studio NFT Mojito achève un tour de table de 20 millions de dollars avec l’aide de Sotheby’s

Le studio de développement NFT Mojito a annoncé vendredi avoir levé 20 millions de dollars en financement de démarrage auprès d’un certain nombre d’investisseurs, dont la maison de vente aux enchères de renommée internationale Sotheby’s.

Selon une annonce publiée dans Forbes, la maison de vente aux enchères Sotheby’s, en partenariat avec Future Perfect Ventures, Creative Artists Agency et Connect Ventures de NEA, a contribué au tour de table pour une valeur estimée de 100 millions de dollars par Mojito.

La start-up basée au Delaware a indiqué qu’elle utilisera cette nouvelle injection de capital pour développer et développer ses équipes d’ingénierie, faire une meilleure version de sa plate-forme NFT actuelle et développer davantage ses plates-formes de négociation et d’investissement NFT.

Le marché NFT a vu ses ventes mensuelles totales chuter depuis début septembre, bien que les chiffres se soient maintenus entre 1,8 et 2,1 milliards de dollars pour le mois dernier selon nonfungible.com. Les ventes mensuelles totales du marché NFT ont atteint un sommet historique de 3,7 milliards de dollars le 4 septembre après une hausse régulière fin juillet. 31 millions de dollars des ventes totales actuelles du marché NFT proviennent de la vente d’actifs artistiques.

Les marchés d’art numérique tels qu’OpenSea ont également pris de l’importance pendant cette période, hébergeant 98 % des transactions du marché jusqu’en août 2021.

Les marchands d’art et les musées ont pris note et commencent à emboîter le pas à mesure qu’ils suivent l’argent apparent sur ce nouveau marché. Les maisons de vente aux enchères Sotheby’s et Christie’s ont toutes deux organisé avec succès un certain nombre d’enchères NFT au cours de l’année écoulée. Christie’s a été le premier des deux à organiser une vente aux enchères mondiale d’un NFT.

Mojito a précédemment aidé Sotheby’s dans le développement de sa nouvelle place de marché NFT numérique, connue sous le nom de Metaverse.

L’homme d’affaires et personnalité de la télévision Kevin O’Leary, un ancien opposant aux investissements basés sur la crypto-monnaie, a récemment déclaré qu’il croyait que le marché NFT deviendrait plus important que Bitcoin lors d’une interview sur le podcast Pomp.