Le studio Path of Exile s’excuse d’avoir laissé les streamers sauter les files d’attente

Le développeur de Path of Exile, Grinding Gear Games, s’est excusé d’avoir donné aux streamers un accès prioritaire à sa nouvelle extension Ultimatum.

Dans un article sur Reddit, le développeur principal Chris Wilson a déclaré que c’était une erreur de permettre à ces personnalités de sauter la file d’attente lors de la lecture en ligne. Grinding Gear avait lancé une campagne de marketing payante pour que les streamers jouent son nouveau contenu; Cela s’est produit lorsque Path of Exile a rencontré d’énormes problèmes de serveur, le studio ayant choisi de donner aux streamers un accès prioritaire au jeu.

Non seulement c’était un camouflet pour les fans, mais cela a également donné aux influenceurs une longueur d’avance distincte dans l’économie de Path of Exile.

“Nous nous étions arrangés pour payer deux heures de streaming, et nous nous sommes retrouvés dans une file d’attente de connexion qui prendrait deux heures pour être effacée”, a écrit Wilson.

“C’était à peu près aussi près que possible de mettre le feu à un gros tas d’argent. Nous avons donc pris la décision hâtive de permettre à ces banderoles de contourner la file d’attente. La plupart des banderoles ne l’ont pas demandé et ne devraient pas être tenues pour blâme pour ce qui s’est passé. Nous avons également permis à d’autres streamers qui n’étaient pas impliqués dans la campagne de sauter la file d’attente afin qu’ils ne soient pas sur le pied arrière.

“La décision de permettre à tous les streamers de contourner la file d’attente était clairement une erreur. Au lieu d’offrir aux téléspectateurs quelque chose à regarder pendant qu’ils attendaient, cela a offensé tous nos joueurs qui étaient impatients d’entrer dans le jeu et qui n’étaient pas en mesure de le faire, alors qu’à la place avoir à regarder les autres profiter de cette liberté. Il est tout à fait compréhensible que de nombreux joueurs ne soient pas satisfaits de cela. Nous disons aux gens que les débuts de la ligue Path of Exile sont un terrain de jeu équitable pour tout le monde, et nous devons nous assurer que c’est la réalité. ne pas autoriser les streamers à contourner la file d’attente de connexion à l’avenir. Nous nous assurerons plutôt que la file d’attente fonctionne beaucoup mieux afin que ce soit un processus rapide pour tout le monde et soit toujours un terrain de jeu équitable. Nous planifierons également les futures campagnes de marketing en tenant compte des éventualités. mieux gérer ce genre de situation à l’avenir. »

En 2018, le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent a investi dans Grinding Gear.

