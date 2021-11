Le studio Rock Band racheté par Epic Games

Epic Games a acquis le développeur de jeux de rythme Harmonix.

Mardi, l’annonce a été faite que le studio Dance Central et Rock Band rejoignait Epic Games pour aider à construire le métaverse de l’entreprise, ce qui est une façon élégante de dire qu’Harmonix travaillera sur Fortnite.

« Notre équipe travaillera avec Epic pour créer des voyages musicaux et un gameplay pour Fortnite », a déclaré Harmonix dans un communiqué. « Bien que nous ne soyons pas prêts à partager des détails, toute l’équipe est incroyablement enthousiaste à l’idée de commencer. Restez à l’écoute! »

Harmonix a également rassuré les fans que rien de tout cela n’affectera les plans de contenu téléchargeable ou les mises à jour saisonnières de Rock Band, car de nombreuses nouvelles pistes arriveront dans le jeu l’année prochaine.

Montez vos haut-parleurs ! @Harmonix, les créateurs d’expériences musicales interactives, dont @RockBand, rejoignent la famille Epic Games ! Ensemble, nous explorerons de nouvelles façons pour les gens d’apprécier la musique dans le monde numérique. https://t.co/YLFBtYFKKn – Salle de presse Epic Games (@EpicNewsroom) 23 novembre 2021

De plus, les jeux Harmonix resteront sur Steam, le principal concurrent d’Epic Games Store. Malheureusement, la société n’a pas actuellement l’intention de fabriquer d’autres instruments de Rock Band. Mieux vaut prier pour que le vieux tambour en plastique installé dans votre vide sanitaire résiste aux années à venir, n’est-ce pas ?

Alors que Fortnite continue de croître, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Epic Games a mis plus de mains pour aider au développement. Il y a eu un crossover Naruto la semaine dernière, un événement League of Legends la semaine précédente et Boba Fett arrive en décembre.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

