Le studio Ryu Ga Gotoku de Sega développe une suite de Yakuza 8

Ichiban Kasuga a fière allure avec les cheveux courts. Capture d’écran : Sega

En octobre 2021, le créateur de Yakuza, Toshihiro Nagoshi, a confirmé qu’il quittait le studio qu’il avait aidé à fonder. Le réalisateur et producteur de longue date de la série, Daisuke Sato, l’a rejoint dans le départ. Dans une nouvelle interview avec Weekly Famitsu, le nouveau patron du studio, Masayoshi Yokoyama, explique comment ces départs ont eu un impact sur le studio et quelle est la prochaine étape pour la franchise de gangsters japonais.

Nagoshi et Sato ont annoncé leur départ sur la page officielle Ryu Ga Gotoku. C’était en fait quelque peu inhabituel dans la façon dont les choses ont été récemment faites dans l’industrie japonaise du jeu. Dans d’autres cas, lorsque des créateurs bien connus sont partis, ils ont fait l’annonce sur leur Twitter personnel. De plus, Yokoyama a écrit un message au-dessus des messages de Nagoshi et Sato, ses remarques semblant apaiser les inquiétudes des fans quant à l’impact des départs sur le studio. Les annonces, qui au moment de la rédaction peuvent encore être consultées sur le site officiel, sont affichées bien en vue.

« Les changements de personnel sont tout à fait normaux dans les entreprises », a déclaré Yokoyama à Famitsu. « Tout d’abord, je suis heureux d’être dans un environnement dans lequel cette chose normale nécessite une annonce à grande échelle. »

Pensez-vous qu’ils achètent dans le même magasin? Image : Séga

L’annonce comportait une photo, qui peut être vue ci-dessus et qui a également été republiée dans Famitsu, des membres clés du studio. L’idée d’inclure tous ces développeurs clés était de montrer qu’ils ont tous la responsabilité d’assurer la qualité des jeux du studio.

Yokoyama a reconnu que cette situation était l’occasion d’inaugurer un tournant dans l’organisation. Il a souligné que les développeurs jeunes et chevronnés ont tous changé personnellement, mais le visage du studio est depuis longtemps le même.

« Au cours des dix dernières années », a poursuivi Yokoyama, « le studio Ryu Ga Gotoku est devenu une organisation de 300 personnes, mais Nagoshi, Sato et moi-même en tant que top trois a continué pendant longtemps. Il est difficile de changer sans une sorte de choc pour le système.

C’est un excellent point. Les jeux sont créés par de nombreuses personnes différentes, mais tout le monde n’a pas le crédit qui lui est dû. Pour Yokoyama, tout comme les plateformes de jeu et les temps dans lesquels nous vivons évoluent, une réorganisation interne était nécessaire. Le départ de deux des membres les plus connus et les plus importants du studio a été l’occasion de le faire.

Mais même avec les changements, certaines choses restent les mêmes. Le studio Ryu Ga Gotoku crée des jeux Yakuza. Et devine quoi? Ils en font un nouveau.

Dans l’interview, Yokoyama a confirmé que le studio développait actuellement Yakuza 8. Lorsqu’on lui a demandé des détails sur le jeu à venir, il a répondu : « Je ne peux pas en parler. Cependant, il se déroulera quelques années après Yakuza 7 et on peut dire que ce sera la suite de l’histoire. » Yokoyama a également confirmé que l’histoire suivra le protagoniste Ichiban Kasuga.

Il a été rapporté que Takuya Kimura ne serait pas impliqué dans les futurs jeux Judgment, ce dont Famitsu ne demande pas à Yokoyama, et quelque chose qu’il n’aborde pas dans l’interview. Il dit bien que la série Judgment est une franchise à laquelle ils entendent donner de l’importance.

Yokoyama a déclaré qu’il voulait vraiment défier le studio avec un nouveau jeu et a ajouté que le studio travaillait également sur un titre non annoncé. « S’il vous plaît, attendez avec impatience la suite du studio Ryu Ga Gotoku. »

