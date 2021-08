Le style de grossesse de Kylie Jenner est la définition de fabuleux

in

À l’automne 2018, Kylie a expliqué comment la grossesse avait même transformé sa vision de la beauté et de l’image corporelle.

“J’ai l’impression d’avoir une fille et de penser à la beauté à l’avenir m’a définitivement changé”, a-t-elle déclaré à Vogue Australia, “et j’ai l’impression que cela m’a fait m’aimer davantage et tout accepter de moi … je suis essayer de m’aimer davantage.”

Pour le moment, Kylie et Travis n’ont pas commenté publiquement leur famille grandissante. De plus, comme la dernière fois, le magnat de la beauté a fait profil bas sur les réseaux sociaux et aux yeux du public.

Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous souvenir de ses looks de grossesse amusants et fabuleux en attendant.

Faites défiler notre galerie ci-dessous pour voir tout le style de maternité de Kylie !