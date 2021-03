Le stylet Moto G abordable de Samsung demande « qui a besoin d’une note? »

Il y a quelque chose à propos de l’utilisation d’un stylet incroyablement convaincant. Bien sûr, le matériel de l’écran tactile et les algorithmes de suivi des doigts sont si bons que peu d’entre nous avoir besoin un stylet pour interagir avec succès avec les écrans mobiles, mais cela n’a pas empêché certains combinés d’en regrouper un – et ceux-ci sont devenus certains des modèles les plus populaires que vous trouverez. Alors que la gamme Note de Samsung se situe confortablement au sommet de la chaîne alimentaire avec son suivi actif et ses fonctionnalités Bluetooth, il existe également une forte demande pour des téléphones à stylet économiques comme la série LG Stylo. Maintenant, Motorola est de retour avec un autre de ses propres, la mise à niveau du stylet Moto G pour 2021. Ce modèle trouve-t-il le bon équilibre entre prix abordable et fonctionnalité? Et plus important encore, dans quelle mesure l’expérience du stylet est-elle satisfaisante?

Conception, matériel, ce qu’il y a dans la boîte

Si vous aimez les gros téléphones, le Moto G Stylus va immédiatement vous parler. Il a un grand écran de 6,8 pouces, mais bien plus que cela, ce chiot est lourd, faisant pencher la balance à 213g. D’une part, cela donne aux utilisateurs une belle et large toile avec laquelle interagir à l’aide du stylet du téléphone, mais cela en fait également un téléphone plus lourd que je préfère.

La résolution 1080p de l’écran est rafraîchissante à voir compte tenu du panneau 720p avec lequel les autres téléphones Moto G 2021 se retrouvent, mais il souffre des mêmes problèmes d’ombrage autour des bords que nous nous sommes plaints l’année dernière, en particulier près de la caméra perforée – ce n’est pas du tout mieux cette fois-ci.

Le panneau arrière du combiné est en plastique et commence par un joli motif texturé. Il faut environ 7 secondes d’utilisation avant que cela ne soit maculé en enfer et de retour avec vos empreintes digitales graisseuses. En nous déplaçant autour du corps, nous avons notre plateau combiné SIM / microSD à gauche et le volume à droite, au sommet du bouton d’alimentation du téléphone avec son lecteur d’empreintes digitales intégré.

Rapide, fiable et pratique – qui a besoin de scanners d’empreintes digitales intégrés à l’écran?

Je suis un grand fan de ce type d’arrangement, et il est absolument efficace ici – c’est de loin mieux qu’un capteur sous-écran. La seule chose que je n’aime pas, c’est que les côtés du téléphone eux-mêmes sont effilés vers l’arrière et combinés à la taille pure de ce modèle, cela peut me laisser incertain de ma prise en main.

En descendant, le bord inférieur du téléphone est assez encombré, abritant la prise casque, le port USB Type-C et la grille du haut-parleur. Je suis content que la prise casque soit là, car la sortie mono du haut-parleur n’est pas très satisfaisante. Enfin, complètement caché dans le coin inférieur droit, nous avons le stylet titulaire du téléphone.

Un nouveau mécanisme de pop-out facilite le retrait du stylet du téléphone.

Le stylet lui-même est une nette amélioration par rapport à l’offre de l’année dernière, abandonnant le mécanicien maladroit à tirer avec votre ongle pour une belle action à ressort. De toute évidence, il s’agit d’un modèle capacitif, il a donc une pointe douce et un peu large (au moins, par opposition aux points en plastique étroits que vous verrez sur un S Pen). La tige est assez étroite et le stylet a un bon poids (5,48 g), mais en réalité, il est juste un peu trop étroit pour que je me sente jamais à l’aise de l’utiliser. Et bien qu’un stylet passif n’ait pas besoin d’un bouton dessus, l’absence de tout type de rétroaction tactile du côté de l’entreprise ajoute ici à la difficulté d’obtenir une prise en main satisfaisante.

Tout ce que vous pouvez vous attendre à trouver dans la boîte du Moto G Stylus est un câble USB C-to-A et un chargeur – rien de plus élaboré que des écouteurs ici. Et tandis que le téléphone prend en charge une charge de 15 W, tout ce que Motorola comprend est une unité dérisoire de 10 W.

Logiciel, performances et batterie

L’expérience Android 10 ici semble très familière et reste confortablement proche de ses racines d’origine. Pourtant, dans le même temps, Motorola a parsemé de fonctionnalités supplémentaires qui lui permettent de se sentir comme à la maison et d’améliorer véritablement ce que vous pouvez faire avec ce téléphone.

Le logiciel Android de Moto regorge d’options de personnalisation.

En haut de cette liste se trouvent les commandes gestuelles de Moto, et le téléphone vous offre une belle sélection, en permettant autant ou aussi peu que vous le souhaitez. La lampe de poche Chop-for-Flash reste l’étalon-or que je souhaite toujours pouvoir intégrer littéralement dans tous les téléphones Android, et d’autres comme le balayage pour un écran partagé en font un argument solide.

Parce que le G Stylus a un stylet passif, nous n’allons pas voir autant de prise en charge logicielle spécifique au stylet que sur un appareil Samsung, mais il y a toujours une belle poignée. Un mode de prise de notes rapide vous permet de noter vos pensées directement depuis l’écran de verrouillage, et il existe même un tracker pratique qui peut vous rappeler la dernière fois que vous avez retiré le stylet du téléphone.

Cela faisait longtemps que je n’avais pas à colorier quoi que ce soit, d’accord?

Avec un Snapdragon 678 et 4 Go de RAM, je ne m’attendais pas à des performances phares, mais j’ai toujours l’impression que le Moto G Stylus devrait faire mieux. L’interface dans son ensemble semble saccadée et, bien que les choses bougent à un rythme suffisamment rapide, on a l’impression que le téléphone perd des images dans le processus. Peut-être que ce serait mieux avec un écran 720p comme ses pairs Moto G, mais ces téléphones ont des problèmes de performances similaires, et je détesterais imaginer à quoi cela ressemblerait à 6,8 pouces; le G Power de 6,6 pouces est déjà visiblement flou.

Les paramètres du stylet vous permettent de configurer les options de lancement rapide.

Même si la batterie de 4000 mAh ici est plus petite que celle que nous obtenons sur le Moto G Power, ce combiné est toujours une machine d’endurance, et je ne pense pas que vous aurez des problèmes à voir deux jours d’utilisation entre les charges – avec un fonctionnement plus léger qui peut facilement s’étendre encore plus. Bien sûr, perdre le stylet signifierait de la place pour une batterie plus grande, mais pour le moment, le téléphone ne fait pas mal pour des réserves plus profondes. Le rythme de charge relativement anémique n’est pas excellent, mais avec la fréquence à laquelle vous devrez recharger, ce n’est pas la fin du monde.

En parlant de charge, il n’y a pas de support sans fil à trouver ici. Et il n’y a pas non plus de NFC pour ce que ça vaut – des victimes d’une fiche technique de milieu de gamme. Ces compromis se poursuivent lorsque nous examinons la situation concernant les mises à jour logicielles. Le téléphone est livré avec Android 10 et Motorola s’est engagé à apporter une mise à jour à 11 à une date non spécifiée, mais ce n’est vraiment pas grand-chose à dire en ce qui concerne la planification de l’avenir.

Appareils photo

Ne vous laissez pas tromper par le package flash sophistiqué; il s’agit d’une LED standard de la tourbière.

Je dois le remettre à Motorola: l’ensemble de l’appareil photo du G Stylus est assez impressionnant. Avec quatre lentilles et un flash de type xénon allongé, il évoque une sorte de rétro-futurisme que je creuse vraiment. Bien sûr, en réalité, il ne s’agit que d’un vieux flash LED ordinaire sous un objectif inhabituel, et le matériel de l’appareil photo dans cet ensemble est moins fabuleux que fonctionnel.

L’astuce pour obtenir une bonne photo de mousse est l’élément de surprise.

Le composant principal 48MP n’est vraiment pas à moitié mauvais. C’est la même configuration que nous avons sur le Moto G Power, où vous pouvez réduire cette résolution à 12MP – et voici où la caméra brille vraiment. Les couleurs peuvent être légèrement atténuées, mais la netteté est bonne et les performances en basse lumière sont acceptables (bien que le traitement prenne un moment ou deux).

Moto jette les mêmes caméras de profondeur et macro 2MP totalement oubliables (ce dernier fait en quelque sorte un travail pire pour les photos de près que la caméra principale), mais nous obtenons l’ajout d’une option ultra grand angle 8MP ici. C’est bien d’avoir ce genre de flexibilité, mais cela n’ajoute vraiment pas beaucoup de valeur.

Devriez-vous l’acheter?

Peut-être. Il y a beaucoup à aimer sur le Moto G Stylus. Il a une excellente autonomie, des logiciels utiles et un prix très abordable, à seulement 300 $. Dans le vide, cela pourrait être bien, mais ici, sur le marché très concurrentiel des smartphones, nous avons des appareils phénoménaux comme le Pixel 4a qui se vendent pour quelques dollars de plus. Et quand vous considérez que le Moto G Stylus ne regarde qu’une seule grosse mise à jour Android dans son avenir, vaut-il la peine d’abandonner autant juste pour économiser quelques dollars?

Pourtant, pour un utilisateur spécifique, je peux voir à quel point ce téléphone a beaucoup de sens. Si vous achetez dur dans cette idée «mon téléphone est un ordinateur portable», la combinaison du stylet intégré et de ce très grand écran peut en faire une paire convaincante. Ce n’est pas nécessairement pour moi, mais si ce cas d’utilisation résonne vraiment avec vous, vous pouvez probablement apprendre à tirer beaucoup de satisfaction de ce que le Moto G Stylus est en mesure d’offrir.

Achetez-le si:

Vous avez l’envie de Note, mais vous ne pouvez pas non plus laisser tomber un grand téléphone.

Vous ne voulez pas recharger votre téléphone tous les jours.

Vous ne vous souciez pas du NFC, de la 5G ou de l’une des dernières connectivités.

Ne l’achetez pas si:

Vous n’êtes pas un stylet irréductible.

Vous pouvez vous permettre de dépenser entre 50 et 100 $ de plus pour un téléphone bien mieux équipé.