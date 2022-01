Le stylet S Pen du Samsung Galaxy S22 Ultra est peut-être le plus réactif de la ville

La latence est réduite des deux tiers

Le Galaxy S22 Ultra est la version la plus attendue de Samsung depuis un certain temps, avec de nombreuses personnes enthousiasmées par le retour d’un S Pen intégré. Au lieu d’introduire un Galaxy Note approprié, le S22 Ultra incorporera plusieurs éléments de ces téléphones, et avec le stylet et une fente d’accompagnement parmi eux. Selon une nouvelle rumeur, le dernier S Pen de Samsung sera considérablement plus réactif que les stylets du Note, grâce à une réduction significative des temps de latence.

Dans une vidéo récente, la chaîne YouTube XEETECHCARE (via XDA) a discuté de quelques détails supposés du Galaxy S22 Ultra. L’une des choses mentionnées est de nouvelles améliorations du délai d’entrée du S Pen, réduit à seulement 2,8 millisecondes. En revanche, le stylet du Galaxy Note20 a été évalué à 9 ms, donc la latence est ici de 69 % inférieure à celle de l’appareil de marque Note le plus récent de la société.

Bien que cette amélioration semble agréable sur le papier, cela vaut la peine de se demander si cela fera vraiment une différence. Neuf millisecondes sont déjà à peu près aussi réactives qu’un écran 120 Hz peut afficher, vous auriez donc probablement du mal à remarquer une différence d’utilisation moyenne, car une baisse à partir d’ici entraîne des rendements décroissants de la réactivité réelle. Des choses comme les tâches et le traitement en arrière-plan peuvent cependant augmenter votre latence, et dans ce cas, un délai d’entrée plus faible peut aider à compenser cela.

La vidéo discute également d’autres spécifications rumeurs. L’appareil photo 108MP du téléphone peut être capable de prendre des photos HDR 12 bits, ce qui signifie que l’appareil peut capturer 68 milliards de couleurs en mode HDR, ce qui fait honte même aux photos HDR 10 bits avec leur maigre 1 milliard de couleurs. Il confirme également d’autres fuites récentes, comme une charge de 45 W et une RAM réduite dans le modèle de base par rapport au S21 de l’année dernière.

À ce stade, il n’y a pas grand-chose d’autre à savoir sur le téléphone, mais nous sommes sûrs que les fuites continueront jusqu’à ce que Samsung lance l’appareil le mois prochain.

