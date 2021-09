Le stylo de sauvetage de Waldo a laissé des chiens morts dans des bennes à ordures .

Un combat aérien a éclaté entre un sauvetage d’animaux de Manhattan et un ancien employé qui affirme que le groupe a laissé des chiots vulnérables souffrir.

La fondatrice de Waldo’s Rescue Pen, Emily Dyson, aurait élevé des animaux gravement malades et plusieurs sont morts sous sa surveillance, ont indiqué des sources.

Dans un cas, quatre chiots sont morts ensemble du parvovirus canin hautement contagieux mais traitable, a déclaré Michaela Mele, ancienne employée et membre du conseil d’administration.

«Elle a dit qu’elle les traitait de toutes les manières possibles. Ils n’ont jamais vu de vétérinaire », a insisté Mele.

Dyson a qualifié la mort parvo des chiots de “déchirante” et a déclaré qu’elle avait communiqué avec un vétérinaire, notant que “les symptômes des chiens n’étaient pas compatibles avec le parvo”.

Avoir la tragédie « me jeté au visage publiquement tout en suggérant que c’était en quelque sorte délibéré de la part de Waldo est tout simplement dépravé », a-t-elle déclaré.

Emily Dyson, directrice de Waldo’s Rescue Pen, aurait accueilli des chiens malades et les aurait maltraités dans l’établissement, selon un ancien employé.JC Rice

Mele a également affirmé que “lorsque les chiens sont morts, je sais qu’elle les a emballés dans des sacs et les a mis dans une benne à ordures”. L’ancienne colocataire de Mele a déclaré avoir entendu Dyson décrire le fait de mettre un chiot mort “dans une benne à ordures”, a déclaré la colocataire, qui a demandé à rester anonyme, à The Post.

Dyson a nié avoir jeté des cadavres de chiens à la poubelle, qualifiant l’accusation de « flagrante fausse et diffamatoire » – et notant que les animaux qu’elle travaille pour sauver sont parmi les plus mal lotis.

Selon l’ancienne employée Michaela Mele, Dyson n’a pas envoyé de chiens malades du parvovirus canin chez le vétérinaire.

Mele, qui n’est plus chez Waldo, a décrit une opération menée principalement dans l’appartement de Dyson à Lower Manhattan, où les chiens malades n’auraient pas toujours reçu de soins vétérinaires, mais les adoptants pourraient être facturés jusqu’à 550 $, typique de nombreux groupes de secours.

Comme beaucoup d’autres sauvetages de petits animaux, Waldo’s amène périodiquement des chiens des États du Sud – où un temps plus chaud et un manque de lois sur la stérilisation et la stérilisation signifient plus de chiens errants – jusqu’à la Grosse Pomme.

Le Post l’a rencontrée le mois dernier dans le South Street Seaport, où elle et des bénévoles ont rencontré une camionnette remplie jusqu’au toit de chiens en cage tôt un samedi.

Au moins cinq plaintes ont été déposées auprès du Département de l’agriculture et des marchés (DAM) de l’État contre Waldo, selon les dossiers obtenus par The Post en vertu de la loi sur la liberté d’information.

« Où va l’argent si elle utilise un moyen de transport louche, ne donne pas de fournitures aux familles d’accueil, ne paie pas pour des soins vétérinaires appropriés ? Je vais vous dire où ça va, ses poches », a allégué un dénonciateur, dont l’identité a été expurgée, dans une plainte du 24 juillet.

Mele allègue que Dyson a jeté des chiens morts dans une benne à ordures.JCRice

Dyson a déclaré qu’elle n’était pas au courant des plaintes et pense qu’elles ont été déposées par des personnes cherchant à la harceler.

Waldo’s est enregistré auprès de l’état. Mais un représentant de DAM, Jola Szubielski, a déclaré à The Post que bien que la loi exige que les sauvetages s’enregistrent, “elle ne confère pas au département le pouvoir d’inspection comme il le fait avec les marchands d’animaux de compagnie”.

Lauren Nute, 30 ans, s’est portée volontaire pour accueillir Bleecker, un caniche couvert de déchets, seulement pour découvrir que ses problèmes allaient bien au-delà de cela.

Le chiot était “extrêmement criblé” de vers du cœur, avait une infection de l’oreille et avait besoin de soins dentaires, a déclaré Nute, qui a déclaré que Dyson n’avait jamais fourni de documents médicaux pour le toutou. Quand elle a emmené Bleecker chez son propre vétérinaire, Nute prétend que Dyson a explosé et a repris le chien.

Dyson aurait élevé des chiens qui avaient plusieurs problèmes de santé, selon des volontaires d’accueil.JCRice

Dyson a affirmé que les chiens arrivent parfois sales parce qu’ils sont sauvés de «conditions horribles» et doivent être nettoyés par des familles d’accueil parce que Waldo’s compte sur l’aide de bénévoles. Elle a souligné qu’elle avait payé la facture du vétérinaire de Bleeker et qu’elle avait personnellement pris soin du chien après cela, après quoi il a été “adopté dans une merveilleuse maison aimante” et est maintenant “en plein essor”. Elle a dit qu’elle avait pris le chien parce que Nute était devenu “difficile et intransigeant”. Nute s’est plaint plus tard à l’État.

Une autre famille d’accueil a déclaré que le chiot de son Waldo “était clairement très malade” et est décédé à peine deux semaines après l’avoir accueilli.

Isabella, 22 ans, qui a refusé de donner son nom de famille, a déclaré qu’elle avait besoin du soutien financier du sauvetage pour amener Hansel, un caniche de 7 ans, chez le vétérinaire.

“Mes inquiétudes ont été minimisées à plusieurs reprises et bien qu’ils aient finalement essayé d’aider en proposant des antibiotiques, il était trop tard”, a-t-elle déclaré au Post.

« Je crois que les gens de Waldo se soucient vraiment de ce qu’ils font, mais sont mal équipés pour gérer de nombreuses situations », a-t-elle déclaré. “Les personnes à la rescousse semblaient ébranlées et ont promis qu’elles se rencontreraient pour réévaluer les choses, mais je ne pense pas que je me remettrai un jour d’avoir vu son cadavre dans mon couloir.”

Dyson a déclaré qu’elle n’était pas au courant de la gravité de la maladie de Hansel et a blâmé Mele, qui surveillait le chien adoptif.

Les Animal Care Centers de NYC, financés par les contribuables, ne travaillent plus avec Waldo’s, a déclaré la porte-parole Katy Hansen, qui n’a pas voulu expliquer pourquoi.

Selon les archives, au moins cinq plaintes ont été déposées contre Waldo’s auprès du ministère de l’Agriculture et des Marchés.JC Rice

Dyson a critiqué l’ACC pour avoir annulé son partenariat avec elle, qui, selon elle, est venu “sans aucun avertissement, préavis ou raison que ce soit”.

Mele a déclaré que Dyson était peu attentionné après un incident horrible, au cours duquel Mele a été gravement mutilée par un chien de sauvetage de Waldo nommé Titan.

L’attaque de Titan, un pit-bull avec des “problèmes de comportement connus”, a laissé Mele avec 30 points de suture, des cicatrices “graves”, ainsi que des douleurs et des engourdissements à ce jour, a déclaré Mele.

Titan, le chien de Waldo qui, selon Mele, l’a attaquée et a ensuite été abattu.

La blessure de Mele causée par le chien mutilant.

Mele, qui a reconnu que Dyson avait payé sa facture d’urgence, a déclaré qu’elle ne blâmait pas le chien et avait le cœur brisé quand il a dû être abattu.

« Vous n’allez pas récupérer l’argent des travailleurs, n’est-ce pas ? » Dyson aurait demandé quand Mele est revenue des urgences.

Dyson a nié les allégations à The Post, qualifiant Mele d’«employée amère et mécontente qui bouillonne aveuglément de représailles», qu’elle avait récemment licenciée pour avoir quitté l’État.